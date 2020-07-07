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ECB dijital para birimini incelemeyi sürdürecek

07.07.2020 10:52

Son güncelleme : 07.07.2020 10:52
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, uygulama yöntemine bağlı olarak, merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) parasal bazda yerel ya da küresel etkileri olabileceğine dikkat çekerek bu bağlamda Avrupa Merkez Bankası açısından dijital dünyada parayla ilgili tartışmaya öncülük etmesinin önemli olduğunu vurguladı.



DHA

Corona virüs salgınının yol açtığı krize verilen küresel tepki sırasında euronun uluslararası bir para birimi olarak rolünün önemini vurgulayan Panetta, bu bağlamda merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) euro'yu daha da güçlendirebileceğini ve krize yanıtı daha verimli hale getirebileceğini söyledi.

Panetta, Eğer CBDC çekici bir ödeme aracı ya da euro bölgesi dışındaki insanlar için değer satlama birimi olmayı başarabilirse, euronun uluslararası rolü daha da güçlenecektir" diye ekledi.




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