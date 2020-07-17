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ECB için ufukta daha fazla parasal gevşeme görünebilir

17.07.2020 11:34

Son güncelleme : 17.07.2020 11:34
Avrupa Merkez Bankası (ECB), temmuz ayı toplantısında faizlerde ve varlık alım programlarında değişikliğe gitmese de uzmanlara göre bu durum bankanın bundan sonra aynı şekilde devam edeceği anlamına gelmiyor.



AA

ECB, bu ayki toplantısında sakin davransa da bundan sonra aksiyon alabilir. Özellikle mevcut ekonomik iyileşme göz önünde bulundurulduğunda  bankanın yılın geri kalanında aynı şekilde devam edebileceğine dair bir ihtimal  bulunsa da özellikle çekirdek enflasyonun hedeften uzak kalması ECB'nin elini  rahatlatmak için erken davranabileceğini gösteriyor.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Rabobank  ECB ve Avro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot, ECB'nin ihtiyaç olması  halinde aksiyon almaya hazır olduğunu belirterek, bankanın ekonomik iyileşmenin  hızı ve gücü konusunda daha fazla kanıt aradığını ifade etti.

Risklerin devam ettiğini aktaran Groot, ECB'nin buna cevap olarak   Pandemi Acil Varlık Alım Programında (PEPP) küçük bir artışa gidebileceğini dile  getirdi.

Groot, bunun için 4. çeyreğe kadar beklenebileceğini belirterek,  artışın 600 milyar avrodan daha az olabileceğini kaydetti.

Commerzbank Başekonomisti Jörg Kramer de ECB'nin sonbahardan itibaren  para politikasında daha fazla gevşemeye gidebileceğini aktardı.

Avro Bölgesinde çekirdek enflasyonun yüzde 0,8 seviyesinde olduğunu  ancak iş piyasasındaki problemlerden dolayı yüzde 2 hedefine muhtemelen  ulaşamayacağı öngörüsünde bulunan Kramer, ECB'nin eninde sonunda bunu para  politikasında daha gevşemeye gitmek için fırsat olarak kullanacağını dile  getirdi.

Kramer, ECB'nin PEPP'nin süresini ya da varlık alım programının  miktarını artırabileceğini söyledi.

Piyasaların yüksek miktarlardaki varlık alımlarına alışık olduğunu  kaydeden Kramer, varlık alımlarının azaltılmasının güneydeki borçlu Avro Bölgesi  ülkelerinin tahvillerin üzerinde baskı oluşturabileceğini bankanın bunu ne  pahasına olursa olsun engellemek istediğini vurguladı.

"AVRO BÖLGESİNDE İYİLEŞME VAR AMA RAHATLAMAK İÇİN DAHA ERKEN"

Berenberg Ekonomisti Florian Hense, ekonomik gelişmelerin bu şekilde  devam etmesi durumunda ECB'nin yılın geri kalanında da para politikasında  değişikliğe gitmeyeceğini belirtti.

ECB'nin biraz soluklandığını ifade eden Hense, Avro Bölgesinde  ekonominin iyileşmekte olduğunu ancak rahatlamak için daha erken olduğunu  aktardı. Hense, agresif teşvikleri sürdürme ve uzun bir süre destekleyici olma  durumunun güçlü bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

ECB Yönetim Konseyi toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı  alınmıştı.

Politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal  fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı toplantıda, 1 trilyon 350  milyar avroluk PEPP boyutunda da değişiklik yapılmamıştı.

Toplantıda, ECB'nin varlık alım programlarına aylık 20 milyar avro  seviyesinde devam edileceği açıklanmıştı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, "Ekonomik toparlanmayı desteklemek ve  orta vadede fiyat istikrarını korumak için büyük miktarda parasal teşvik  gerekiyor." açıklamasında bulunmuştu.




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