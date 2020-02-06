GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ECB`de koronavirüs endişesi

06.02.2020 12:38

Son güncelleme : 06.02.2020 13:04
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, koronavirüsün etkileri ile ilgili belirsizliklerin yeni bir endişe kaynağı halini aldığını söyledi.



AA

Lagarde, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'ndeki "Parasal Diyalog" başlıklı oturumda konuştu.

ECB'nin para politikası stratejisini 16 yıldır gözden geçirmediğini  anımsatan Lagarde, 2003 yılından bu yana küresel ekonomide para politikasının  faaliyet gösterdiği çevrenin derin yapısal değişikliklere uğradığını söyledi.

Lagarde, büyümenin ve verimlilik artışının yavaşlaması ile nüfusun  yaşlanması gibi gelişmelerin faiz oranlarını aşağı çektiğine işaret ederek, "Bu  düşük faiz ve düşük enflasyon ortamı, ECB ve dünyadaki diğer merkez bankalarının  ekonominin kötüye gittiği dönemlerde para politikalarını gevşetme alanlarını  önemli ölçüde azalttı." dedi.

Merkez bankalarının, çevre, sürdürülebilirlik, dijitalleşme,  küreselleşme ve finansal yapılardaki dönüşüm gibi yapısal sınamalarla karşı  karşıya olduğuna dikkati çeken Lagarde, bu çerçevede geniş kapsamda strateji  incelemesi yapılması gerektiğini söyledi.

Lagarde, beklentilerine paralel biçimde Euro Bölgesi ekonomisinin hala ılımlı bir ivme ile büyümeye devam ettiğini, iç ekonominin görece dayanıklı  konumda olduğunu vurguladı.

Euro Bölgesi'nde özel tüketimin arttığını ve iş gücü piyasa  koşullarının iyileştiğini ifade eden Lagarde, işsizlik oranının yüzde 7,4 ile  2008'den beri en düşük seviyede seyrettiğini, istihdam edilenlerin sayısının  arttığını, hizmetler ve inşaat sektörünün iyi durumda seyrettiğini söyledi.

Lagarde, "Küresel faktörler Euro Bölgesi büyümesine baskı yapıyor. ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimlerin azalmasına rağmen kürsel ekonomik  ortamdaki belirsizlikler yüksek seyrediyor. Koronavirüsün etkileri ile ilgili  belirsizlikler yeni bir endişe kaynağı halini aldı." değerlendirmesinde bulundu.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:49123.437
Değişim :  0,91% |  1.116,38
Açılış :  122.712  
Önceki Kapanış :  122.321  
En Yüksek
123.845 En Düşük
122.712
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEOEM 8,64 33.816.281 % 13,98  
LINK 27,64 10.707.901 % 12,36  
BOSSA 9,74 32.077.185 % 11,83  
IZFAS 2,21 1.247.815 % 9,95  
UZERB 2,34 11.679 % 9,86  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7458 7,7846 % -0,01  
Frank 6,1225 6,1594 % 0,07  
Riyal 1,5914 1,5994 % 0,13  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.563 1.563 5,59  
Altın Gr. 301 301 1,54  
Cumhuriyet 1.992 2.022 10,00  
Tam 1.985 2.035 9,56  
Yarım 959 984 4,63  
Çeyrek 481 492 2,31  
Gümüş.Ons 17,72 17,76 0,11  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 0,03  
B. Petrol 55,58 55,58 0,30  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru