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ECB`den parasal teşvik çağrısı

16.07.2020 17:11

Son güncelleme : 16.07.2020 17:11
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, "Ekonomik toparlanmayı desteklemek ve orta vadede fiyat istikrarını korumak için büyük miktarda parasal teşvik gerekiyor." dedi.



AA

Lagarde, Frankfurt'ta gerçekleştirilen ECB Yönetim Konseyi Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

Ekonomik faaliyetin yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını öncesi  seviyelerin oldukça altında seyrettiğine dikkati çeken Lagarde, genel ekonomik  görünümün de belirsiz olduğunu söyledi.

Lagarde, iş kayıplarının ve beklenen gelir kayıplarının tüketici  harcamalarını baskıladığını anlattı.

ECB'nin bütün sektörlere ve bölgelere yeterli likidite sağlamaya devam  edeceğini belirten Lagarde, "Ekonomik toparlanmayı desteklemek ve orta vadede  fiyat istikrarını korumak için büyük miktarda parasal teşvik gerekiyor." diye  konuştu.

Lagarde, salgın nedeniyle alınan ekonomik önlemlerin hedef odaklı ve  geçici olması, Avro Bölgesi ülkelerinin mali konularda koordine hareket etmesi  gerektiğini anlattı.

AB Komisyonu tarafından Kovid-19'dan en fazla etkilenen bölgeleri ve  sektörleri desteklemek amacıyla hazırlanan kurtarma programını memnuniyetle  karşıladıklarını ifade eden Lagarde, AB üyesi ülke liderlerinin bu konuda hızlı  biçimde uzlaşması gerektiğini belirtti.




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