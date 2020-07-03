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EİB`den 1 milyar 30 milyon dolarlık ihracat

03.07.2020 13:01

Son güncelleme : 03.07.2020 13:01
Ege İhracatçı Birlikleri`nden (EİB) haziran ayında 1 milyar 30 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.



AA

EİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Birlik, yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) pandemisi sonrasında haziran ayında başlayan yeni döneme ihracat  rekoruyla giriş yaptı.

Geçen yıl 851 milyon dolar olan haziran ayı ihracatı, bu yılın aynı  döneminde yüzde 21'lik artışla 1 milyar 30 milyon dolara yükseldi.

Yılın ilk yarısını 5 milyar 881 milyon dolar ihracat rakamıyla geride  bırakan Ege İhracatçı Birlikleri, son 1 yıllık dönemde Türkiye'ye 12 milyar 682  milyon dolar döviz kazandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Jak  Eskinazi, dünya genelinde haziran ayında atılan normalleşme adımlarıyla birlikte  talep artışı yaşandığını, hazirandaki ihracat artışını temmuz ayında da  beklediklerini belirtti.

Türk ihracatçılarının yeni normal dönemine çok hızlı adapte  olduklarının altını çizen Eskinazi, şunları kaydetti:

"İhraç ürünlerimizi pazarlamak için dijital fuarlar, ticaret heyetleri  düzenlemeye başladık. Türk ihraç ürünlerimizin tanıtımını gerçekleştiriyoruz ve  ihracatımızı devam ettiriyoruz. Ticaret Bakanlığının bu süreçte sanal fuarlar,  ticaret heyetleri ve e-ticaret sitelerine üyelik desteğini devreye alması  ihracatçılarımızın elini güçlendirdi. 2020 yılının ikinci yarısında talep  artışına bağlı olarak, ihracatta yaşanacak toparlanma ile Ege İhracatçı  Birlikleri olarak 2020 yılı için belirlediğimiz 15 milyar dolar ihracat hedefine  ulaşacağımıza inanıyoruz."




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