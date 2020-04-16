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`Ekonomi için gereken her şey yapılacak`

16.04.2020 15:59

Son güncelleme : 16.04.2020 15:59
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ECB`nin, Euro Bölgesi ekonomisinin son yılların en derin kriziyle başa çıkabilmesi için gereken her şeyi yapacağını vurguladı.



DHA

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Uluslararası Para ve Finans Komitesi'ne yaptığı açıklamada, Covid-19 pandemisi ve onun ekonomik etkileriyle mücadele edebilmek için uluslararası iş birliği ve dayanışmanın da büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Lagarde konuşmasında, Euro Bölgesi ekonomisinde "büyük bir daralma" beklediğini ve en azından başlangıçta enflasyonun düşmesini beklediğine de işaret etti ve ekledi:

"Euro Bölgesi'nde, son anket sonuçları başta olmak üzere açıklanan son ekonomik veriler, daha önce benzeri görülmemiş düşüşler göstermeye başladı ve istihdam piyasalarının hızla bozulmasının yanı sıra Euro Bölgesi'nde üretimde büyük bir daralmaya işaret ediyor."






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