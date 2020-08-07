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Ekonomide normalleşme değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

07.08.2020 08:59

Son güncelleme : 07.08.2020 08:59
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ile bazı bankaların genel müdürlerinin toplantı için bir araya geldiğini bildirdi.



AA

TBB açıklamasında, büyümenin istikrar içinde sürdürülmesi ve ekonomik  faaliyetin finansmanına bankacılık sektörünün sağlıklı olarak katkı vermeye devam  etmesi amacıyla gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda  katılımcıların iş birliği mesajı verdiği belirtildi.

Toplantıda güçlü koordinasyon, yakın iletişim ve pozitif katkı  yaklaşımıyla piyasalardaki gelişmeler ve normalleşme dönemine ilişkin ilgili  kurumlar tarafından alınmakta olan kararların değerlendirildiği kaydedilen  açıklamada, "Banka genel müdürlerinin görüş ve düşüncelerini dile getirdiği  bölümün ardından, TCMB Başkanı Sayın Uysal önümüzdeki dönemde likidite yönetimi  ve fonlama politikasına yönelik bilgilendirmede bulundu. BDDK Başkanı Sayın Akben  salgın döneminde devreye alınan düzenlemelerin etkilerine ve normalleşme dönemine  ilişkin düşünülen politikalara yönelik değerlendirmeler yaptı." ifadelerine yer  verildi.




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