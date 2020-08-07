Türkiye Bankalar Birliği (TBB), dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ile bazı bankaların genel müdürlerinin toplantı için bir araya geldiğini bildirdi.
Ekonomide normalleşme değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
07.08.2020 08:59
Son güncelleme : 07.08.2020 08:59
AA
TBB açıklamasında, büyümenin istikrar içinde sürdürülmesi ve ekonomik faaliyetin finansmanına bankacılık sektörünün sağlıklı olarak katkı vermeye devam etmesi amacıyla gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda katılımcıların iş birliği mesajı verdiği belirtildi.
Toplantıda güçlü koordinasyon, yakın iletişim ve pozitif katkı yaklaşımıyla piyasalardaki gelişmeler ve normalleşme dönemine ilişkin ilgili kurumlar tarafından alınmakta olan kararların değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Banka genel müdürlerinin görüş ve düşüncelerini dile getirdiği bölümün ardından, TCMB Başkanı Sayın Uysal önümüzdeki dönemde likidite yönetimi ve fonlama politikasına yönelik bilgilendirmede bulundu. BDDK Başkanı Sayın Akben salgın döneminde devreye alınan düzenlemelerin etkilerine ve normalleşme dönemine ilişkin düşünülen politikalara yönelik değerlendirmeler yaptı." ifadelerine yer verildi.
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