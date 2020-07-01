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`Ekonomide toparlanma inişli çıkışlı olabilir`

01.07.2020 17:29

Son güncelleme : 01.07.2020 17:29
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, küresel ekonomide toparlanmanın inişli çıkışlı olabileceğini söyledi.



AA

Birleşmiş Milletler toplantısı için hazırlanan video mesajında konuşan  ECB Başkanı Lagarde, “Ekonomide kötü geride kaldı. Fakat daha en zoru ise henüz  gelmedi.” dedi.

Lagarde, küresel ekonomide salgının şoklarının belirleyici olacağını,  toparlanmanın belirsiz ve eşit olmayan bir şekilde, inişli çıkışlı  gerçekleşebileceğine işaret etti.

Küresel ekonomideki değişimin işsizliğin ve eşitsizliğin artmasına  neden olacağını belirten Lagarde, hassas durumda olan insanların zor durumda  kalabileceğini söyledi.

ECB Başkanı Lagarde, “Eğer yeşil ve sürdürülebilir kalkınmayı her  şeyin önüne koymazsak ve dayanışmayı temel prensip olarak benimsemezsek, tuhaf ve  hoş olmayan ikaza maruz kalabiliriz.”




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