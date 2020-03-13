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`Ekonomide yavaşlamanın derinliği verilen karşılığa bağlı`

13.03.2020 11:30

Son güncelleme : 13.03.2020 11:34
Uluslararası Para Fonu Sözcüsü Gerry Rice, Covid-19 salgını nedeniyle ekonomide oluşacak yavaşlamanın derinliğinin ve süresinin hükümetlerin vereceği karşılığa bağlı olduğuna dikkat çekti.



DHA

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, düzenlediği basın toplantısında her durumda, 2020 yılında küresel ekonomik büyümenin, 2019 yılındaki yüzde 2.9 düzeyinin altına çekileceğini söyledi.

Alkeleri hızla yayılan corona virüs salgınıyla mücadele vermek için birlikte çalışmaya ve fakir ülkelerin artan salgınla başa çıkmasına yardımcı olmak için daha fazla bağış çağrısında bulunan Rice, petrol fiyatlarındaki keskin düşüşün küresel ekonomi üzerindeki etkisini değerlendirmenin çok erken olduğunu, ancak IMF'nin önümüzdeki ay hem bu gelişmeyi hem de salgını yansıtan daha kesin tahminler yayınlayacağını açıkladı.

Rice, IMF'nin İran dahil üye ülkelerden gelen corona virüsle ilgili tüm yardım talepleriyle başa çıkmak için süratle çalıştığını söyledi. Dünyada corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İran, hastalıkla mücadele için Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) 5 milyar dolar değerinde acil mali yardım istedi.





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