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Ekonomideki tedbirler işsizliğe kalkan oldu

10.07.2020 14:34

Son güncelleme : 10.07.2020 14:35
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi başta olmak üzere hükümet tarafından hayata geçirilen destek mekanizmalarının olumlu etkisiyle işsizlik nisanda azaldı.



AA

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını, ülke ekonomilerini  olumsuz etkilerken milyonlarca kişinin de işsiz kalmasına neden oldu. Gelişmiş  ülkeler dahil birçok ülkede işsizlik oranı son yılların en yüksek seviyelerine  yükselirken bu durum hükümetleri önlem almaya yönelti.

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü mart ayında hükümet tarafından hayata  geçirilen önlem ve destek mekanizmaları, ekonomik verilerde kendini gösterdi.  Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nisanda işsizlik oranı 0,2 puanlık  azalışla yüzde 12,8 seviyesinde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart'ta Kovid-19'un  etkilerini azaltmak için "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi açıklandı. İlk etapta  100 milyar lira olarak açıklanan paketle birçok sektörün KDV tevkifatı ile SGK  primleri 6 ay ertelendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının belirlediği  kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için kaynak  ayrıldı, kamu ve özel sektörde esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale  getirildi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİYLE DESTEK

Salgının iş gücü üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla işten  çıkartma yasaklanırken, sürece kısa çalışma ödeneğiyle destek verildi. Kısa  çalışma ödeneğinden nisan itibarıyla 2,6 milyon kişi yararlandı. Salgın kaynaklı  gerekçelerle 27 Nisan itibarıyla kısa çalışma ödeneği için 3 milyonu aşan başvuru  yapılırken, bu başvurulardan 2 milyon 591 bini kabul edildi. Bu dönemde kısa  çalışma ödeneği kapsamındaki İşsizlik Sigortası Fonu'nun giderleri 723 milyon  lira düzeyinde gerçekleşti.

KOBİ'lere destek olmak amacıyla "TOBB Nefes Kredisi" devreye alındı.  Nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri  asgari 3 ay ötelendi. Kamu bankaları başta olmak üzere bankalar da bu dönemde  işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan eden esnaf ve sanatkarlar ile bireysel  müşterilerine yönelik destek paketleri açıklayarak katkı verdi. Pandeminin  ekonomiye olumsuz etkilerini gidermek için hayata geçirilen önlem ve destekler  "işsizliğe de kalkan" oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol, AA  muhabirine yaptığı değerlendirmede, nisanda işsizlik oranın yüzde 12,8'e  gerilediğini anımsattı.

İşsizlik oranındaki gerilemede öncelikle sağlık, bilişim, temizlik,  hijyen, savunma sanayi ve teknoloji sektörlerinde iş gücünün artmasının etkili  olduğunu ifade eden Demirkol, "Diğer yandan, hükümetin salgın sürecinde işten  çıkartmayı 3-6 ay süreyle yasaklaması işsizlikte gerilemeyi sağladı. Önümüzdeki  yıllarda gerçek anlamda iş gücünde iyileşmenin olması için imalat, tarım ve  teknoloji yatırımlarına ağırlık verilmesi lazım." dedi.




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