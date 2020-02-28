Birleşik Krallık Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, cuma günü yaptığı açıklamada ülkenin ekonomik büyümesinin yavaşlayabileceği konusunda uyardı.
`Ekonomik büyüme yavaşlayabilir`
28.02.2020 15:03
Son güncelleme : 28.02.2020 15:03
DHA
Birleşik Krallık Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark
Carney, cuma günü yaptığı açıklamada Covid-19 sebebiyle küresel tedarik zincirlerinin bozulması ve daha az turistin ülkeyi ziyaret etmesine bağlı olarak ülkenin ekonomik büyümesinin yavaşlayabileceği konusunda uyardı.
Sky News'e konuşan Carney, "En önemli şey sistemin çalıştığından emin olmak" diye vurguladı ve BoE'nin "bu konuda çok emin olduğunu" da sözlerine ekledi.
Aynı zamanda ülkede en az 16 kişinin virüsten etkilendiği ve henüz hayatını kaybeden kimsenin olmadığı bildirildi.
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