Ekonomik güven endeksi 91,8 oldu.
Ekonomik güven endeksi açıklandı
27.03.2020 10:01
Son güncelleme : 27.03.2020 10:08
Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 97,5 iken, Mart ayında %5,9 oranında azalarak 91,8 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Mart ayında %7,6 oranında azalarak 98,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %6,0 oranında azalarak 92,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,2 oranında azalarak 101,7 değerini aldı.
Tüketici güven endeksi Mart ayında %1,7 oranında artarak 58,2 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi %3,7 oranında artarak 77,2 değerini aldı.
18:0591.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
0
En Düşük
0
18:056,4277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0322
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,4284
En Düşük
6,3903
18:057,0987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0389
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,1098
En Düşük
7,0479
18:05335,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,44
|Açılış
|: 335,06
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|AGYO
|1,16
|3.495.078
|% 0,00
|
|AKMGY
|21,12
|218.707
|% 0,00
|
|BAGFS
|11,75
|15.434.220
|% 0,00
|
|BRISA
|7,20
|6.507.611
|% 0,00
|
|CELHA
|6,87
|5.011.785
|% 0,00
|
|AGYO
|1,16
|3.495.078
|% 0,00
|
|AKMGY
|21,12
|218.707
|% 0,00
|
|BAGFS
|11,75
|15.434.220
|% 0,00
|
|BRISA
|7,20
|6.507.611
|% 0,00
|
|CELHA
|6,87
|5.011.785
|% 0,00
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 0,00
|
|ASELS
|24,26
|1.216.074.149
|% 0,00
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,73
|520.244.459
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,84
|132.530.864
|% 0,00
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 0,00
|
|ODAS
|1,33
|178.488.836
|% 0,00
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8196
|7,8589
|% 0,49
|
|Frank
|6,6358
|6,6758
|% 0,34
|
|Riyal
|1,7018
|1,7104
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.626
|-5,16
|
|Altın Gr.
|334
|335
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,53
|14,58
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,04
|
|B. Petrol
|26,37
|26,37
|0,03
|