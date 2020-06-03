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Ekonomilerin normale dönüşü altın fiyatlarında önemli rol oynayacak

03.06.2020 11:13

Son güncelleme : 03.06.2020 12:00
Çin`de ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle merkez bankaları ve hükümetlerce alınan trilyonlarca dolarlık önlemler, mayısta altının ons fiyatını 1.765 dolarla yaklaşık son 8 yılın en yükseğine çıkarırken, gram altın da 396,5 lira ile rekor kırdı. AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ekonominin normalleşme sürecine girmesiyle beraber altının ons fiyatı ve dolarda düşüşlerin başladığını, bu iki varlık grubundaki gerilemenin devam edebileceğini belirtti.



AA

Kovid-19 salgınıyla birlikte artan risk algısına paralel merkez  bankalarının genişleyici politikaları ve hükümetlerin teşvik paketleri, altının  ons fiyatını yukarı yönlü destekleyerek altında tarihi yüksek seviyelerin  görülmesine neden oldu.

Mayıs ayına 1.686 dolardan başlayan altının ons fiyatı, 1.765 dolar  seviyesin görmesinin ardından kazançlarını kısmen geri vererek geçen ayı yüzde  2,5 yükselişle 1.730 dolar seviyesinden tamamladı.

Gram altın da aynı dönemde 396,5 liraya çıkmasına rağmen dolar  kurundaki gerilemeye paralel bu seviyelerde tutunamayarak 379,4 liradan kapattı.  Gram altın böylece aylık bazda 2001'den bu yana ilk kez üst üste 6 ay değer  kazandı.

"ALTININ ONS FİYATINDA 1.700 DOLAR ÖNEMLİ DESTEK"

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin yaptığı  değerlendirmede küresel ekonominin normalleşme sürecine girmesiyle beraber  altının ons fiyatı ve dolarda düşüşlerin başladığını, bu iki varlık grubundaki  gerilemenin devam edebileceğini belirtti.

Teknik olarak altının ons fiyatında 1.700 dolar seviyesinin önemli  destek olarak izleneceğini bildiren Memiş, devamında kademeli olarak 1.680, 1.650  ve 1.630 dolar seviyelerinin takip edileceğini kaydetti.

Memiş, küresel pay piyasalarında olası bir ikinci satış dalgasının  gerçekleşmesi halinde, yatırımcıların ek teminat tamamlamak için tekrar altın  satmak zorunda kalabileceğine de dikkati çekti.

Bu durumda, altının ons fiyatının 1.600 dolar seviyesinin altına  sarkabileceğini ifade eden Memiş, düşüşlerin 1.520 dolar seviyesine kadar  sürebileceğini dile getirdi.

"ALTINDAKİ YÜKSELİŞLER KÖPÜK"

Memiş, yılın ilk aylarında altının ons fiyatı ve dolar kurundaki  yükselişle gram altının 2019'daki kazancının tamamını 2020'nin ilk 5 ayında  kazandırdığını belirtti.

Bundan dolayı bu yükselişlerin köpük olduğunu söyleyen Memiş, çünkü 16  Mart'tan itibaren altının ons fiyatı 1.450 dolardan, altının gram fiyatı 299 lira  seviyelerinden itibaren kar satışları ve düzeltme hareketleri gerçekleştirmeden  soluksuz yükseldiğini vurguladı.

Memiş, mayıs ayı içinde 396 liraya yükselen altının gram fiyatının  geçen hafta 367 liraya gerilediğini hatırlatarak, "Altın almak isteyenlere  kademeli alımlar tavsiye edebilirim. Kademeli düşüşlerde 370, 360, 350 ve 340  lira seviyelerini bekliyorum." dedi.

Kovid-19 salgınının ortaya çıkardığı endişeyle birlikte dünya  genelinde fiziki altına ulaşımın kısıtlanmasından dolayı altın bazlı yatırım  fonlarına (ETF) yoğun ilginin gözlemlendiğine dikkati çeken Memiş, ETF  alımlarında 19 yılın rekorunun kırıldığını ancak 2013'te ETF'lerde yaşanan  satışlardan dolayı altının ons fiyatının yüzde 27 değer kaybettiğini dile  getirdi.

Memiş, şunları kaydetti:

"Altın alımı için çok acele edilmemeli. Düğünlerin önemli bir kısmının  sonbahar aylarına ötelendi. Dolayısıyla, düğün yapacakların veya altın yatırımı  yapmayı düşünenlerin acele etmesini gerektiren bir durum yok. Kovid-19 salgını  yatırımcı alışkanlıklarını değiştirdi. Yastık altı ve nakit tercihi geçen yıla  kıyasla 7 puan yükselerek yüzde 24'e yükseldi. 2020'de tasarruf sahiplerinin  yüzde 16'sı altın hesabını tercih ederek tasarruflarını arttı."




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