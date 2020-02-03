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Ekonomistler enflasyon verisini değerlendirdi

03.02.2020 13:06

Son güncelleme : 03.02.2020 13:07
AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, "Yıllık enflasyonun ilk çeyrekte geçen yılın aynı döneminin oluşturduğu aleyhte baz etkisi nedeniyle bir miktar daha yükselerek yüzde 12-12,5 aralığında oluşması, sonrasında ise kademeli gerileyerek yılı yüzde 10-11 aralığında bitirmesi olası duruyor" dedi.



AA

Ocak dönemi enflasyon gelişmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, ocakta TÜFE'nin yüzde 1,35  artışla piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

Enflasyonun geçen yıla göre yükselmesinde, işlenmiş gıda fiyatları, kura hassas bazı gruplardaki (ev aletleri, araç satın alımı, sağlık v.b) fiyat  ayarlamaları, giyim fiyatlarının mevsimsel düşüşünün sınırlı olması ve enerji  grubundaki artışın etkili olduğunu ifade eden Bürümcekçi, "Ocak ayında enerji  grubunda yüzde 1,11 ile geçen yılın tersine yükseliş izlendi. Mobilyadaki KDV indirimi ise bu grup fiyatlarını yüzde 6,3 aşağı çekti. Giyim fiyatları mevsimlik  düşüşünün ise yüzde 6,65 ile geçen yılki düşüşten sınırlı olması da enflasyonu yukarı çekti. Böylece, yıllık TÜFE de önceki ayki yüzde 11,84 seviyesinden yüzde 12,15'e artış gösterdi." diye konuştu.

Bürümcekçi, gıda enflasyonunun işlenmiş gıda fiyat artışına rağmen  yıllık bazda gerilediğini bildirdi.

İşlenmemiş gıda yıllık enflasyonunun yüzde 6,1 seviyesinden yüzde  2,2'e gerilediğine dikkati çeken Bürümcekçi, işlenmiş gıda fiyatlarının yıllık  artışının ise yüzde 16,1'e çıktığını söyledi.

Bürümcekçi, şöyle devam etti:

"Bu gruptaki artışa rağmen, gıda fiyatlarının yıllık artış hızı yüzde  9'a gerilerken, Enflasyon Raporu gıda fiyatı varsayımının altında gerçekleşti.  Endeks tarihindeki ortalama yıllık artışı yüzde 10 civarında olan gıda  fiyatlarının 2020 yılındaki seyri, TCMB'nin yüzde 11 olan gıda fiyat varsayımı  altında yüzde 8,2 olarak öngördüğü yıl sonu enflasyon tahmininden sapma konusunda  önemli belirleyicilerinden biri olacaktır."

"MANŞET ENFLASYON İLK ÇEYREKTE YÜKSEK KALABİLİR"

Haluk Bürümcekçi, manşet enflasyonun yılın ilk çeyreğinde yüksek  kalabileceğini belirterek gelecek dönem seyri açısından gıda fiyatlarının  belirsizliği ve oynaklığı dışında, ham petrol ve diğer emtia fiyatlarının  görünümü, döviz kuru hareketleri ve kamu fiyat/vergi ayarlamalarının enflasyon  üzerindeki risklerin yönünü belirleyeceğini söyledi.

Kısa vadede, TCMB Başkanı Murat Uysal'ın da Enflasyon Raporu sunumu  sırasında belirttiği gibi enflasyonun bir süre için mevcut seviyelerde yatay  seyretme hatta şubat ayında baz etkisiyle bir miktar yükselme ihtimali  bulunduğunu ifade eden Bürümcekçi, şunları kaydetti:

"Buna ek olarak, son günlerdeki kur artışı ile beraber yıllık bazda  kur sepeti değişiminin yüzde 10 civarına yükselmesi enflasyonu yukarı yönde  etkileyen bir faktörün güçlenmeye başladığına işaret etmektedir. Buna karşılık,  akaryakıtta eşel mobil sisteminin devamı ve tütün ÖTV artışının pas geçilmesi  aşağı yönde etkide bulunacaktır. Son günlerdeki değer kaybının bir kur atağına  dönüşmediği durumda yıllık enflasyonun ilk çeyrekte geçen yılın aynı döneminin  oluşturduğu aleyhte baz etkisi nedeniyle bir miktar daha yükselerek yüzde 12-12,5  aralığında oluşması, sonrasında ise kademeli gerileyerek yılı yüzde 10-11  aralığında bitirmesi olası duruyor."

"ÖLÇÜLÜ İNDİRİM MASADA"

AA Finans Analisti Bürümcekçi, Merkez Bankasının, son beş  toplantısında 1 hafta vadeli repo faizini toplam 1275 baz puan indirimle yüzde  11,25 seviyesine çektiğini hatırlattı.

Bankanın, enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu  olduğu değerlendirmesi yaptığını belirten Bürümcekçi, bu doğrultuda politika  faizinde "ölçülü" bir indirime karar verildiğini söyledi.

Bürümcekçi, Merkez Bankasının, mesaj cümlesini "Gelinen noktada,  mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumunu  koruduğu değerlendirilmektedir." şeklinde koruyarak enflasyon trendinde, gelecek  enflasyon beklentilerinde ve risk priminde gözlenecek iyileşmeleri politika  faizine kademeli olarak yansıtabileceği sinyalini verdiğini dile getirdi.

TCMB'nin son Beklenti Anketi'nde de politika faizine ilişkin 6 ay ve  12 ay sonrası beklentisinin yüzde 10,5 ve yüzde 10 ile indirimlerin daha düşük  hızda da olsa devam edeceği beklentisini yansıttığını kaydeden Bürümcekçi,  "Ayrıca, offshore swap para piyasasında 1 ay vadeli faizlerin yüzde 10 civarında  geçmesi 19 Şubat toplantısında ölçülü bir indirimin daha masada olabileceği  beklentisini güçlendiriyor." diye konuştu.

"ENFLASYONA EN YÜKSEK KATKI GIDADAN"

TSKB ekonomisti Şakir Turan da ocak ayında TÜFE'nin, piyasa ortalama  beklentilerinin hafif üzerinde, ancak kendi beklentileri dahilinde artarken,  yıllık genel enflasyonun baz etkisiyle yükselişini sürdürdüğünü belirtti.

Ana gruplara göre, genel enflasyona en yüksek katkının gıdadan  gelirken, giyim ve mobilyanın sınırlayıcı gruplar olduğunu ifade eden Turan,  çekirdek enflasyon göstergelerin momentumda ılımlı bir canlanmaya işaret ettiğini  söyledi.

Turan, hizmet grubunda ise diğer hizmetlerdeki fiyat ayarlamalarının  etkileriyle ocakta hızlı bir artış gözlendiğini kaydetti.

Detayların, geçen yılın baz etkisi kaynaklı olarak, bazı mallarda  yıllık enflasyonda yükselişin sürdüğüne işaret ederken, hizmet enflasyonundaki  ılımlı seyri teyit ettiğini belirten Turan, "Şubatta döviz kurları ve  uluslararası emtia fiyatlarında beklenmedik bir gelişme yaşanmaz ise benzer bir  tablo ortaya çıkacağını değerlendiriyoruz. Öte yandan, bu iki unsurdaki oynaklık  aynı zamanda maliyet baskısının artmasına neden oluyor. Bununla birlikte, toplam  talep koşullarının ılımlı seyri ile önümüzdeki dönemde enflasyon dinamiklerinde  kademeli bir iyileşme olabileceğini öngörüyoruz. Ancak bu iyileşmenin boyutu  açısından döviz kurlarının seyrinin önemini koruduğunu düşünüyoruz."  değerlendirmesinde bulundu.




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