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Ekonomistler: Yıllık enflasyonda düşüş sürer

04.05.2020 15:38

Son güncelleme : 04.05.2020 15:39
Ekonomistler, yıllık enflasyonun gelecek aylarda lehte baz etkisiyle kademeli gerileyeceğini, Merkez Bankası`nın da enflasyondaki düşüş eğilimine göre faiz indirimlerini sürdürebileceğini tahmin ediyor.



AA

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,85, yıllık yüzde 10,94 artarak AA Finans Anketi'ne katılan ekonomistlerin sırasıyla yüzde 0,72 ve  yüzde 10,79 olan beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleşti.

Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı ve ekonomist Özlem Derici Şengül,  enflasyon verisine ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, talep  koşullarının nisanda önemli ölçüde gerilediğini, fiyatlar üzerindeki baskının arz  yönlü unsurlardan kaynaklandığını söyledi.

Kur şokunun maliyet kanalı üzerinden getirdiği geçişkenliğin ithalatın  düşmesi nedeniyle sınırlandığına dikkati çeken Şengül, gelecek dönemde düşen  üretim nedeniyle artan birim işçi ücretlerinin fiyatları yukarı itebileceğini  belirtti.

Şengül, ihracatın düşmesi nedeniyle çeşitli ihraç ürünlerinde ise  fiyatların gerilediğine şahit olunacağını ifade etti

Gelecek dönemde petrol fiyatların yükselmeyeceği varsayımı altında bu  faktörlerin fiyatlar üzerindeki net etkisinin düşürücü yönde olmasını ve gelecek  aylarda yıllık enflasyonun gerilemeye devam etmesini beklediklerini söyleyen  Şengül, "Yıllık enflasyonun temmuzda tek haneli oranlara gerilediğine ve yıl  sonunda enflasyonun yüzde 8'e düştüğüne şahit olabiliriz. Enflasyondaki bu düşüş  eğilimi TCMB'nin faiz indirimlerine devam etmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla  TCMB'nin 21 Mayıs'ta gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısında  indirimlere devam ettiğini görebiliriz." şeklinde konuştu.

"GIDA ENFLASYONU İŞLENMEMİŞ VE İŞLENMİŞ GIDA FİYAT ARTIŞI KAYNAKLI YÜKSELDİ"

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi de nisan ayı  ortalamaları dikkate alındığında baz etkisinin lehte olduğuna dikkati çekerek,  "Enflasyonun geçen yıla göre gerilemesinde, akaryakıt fiyatlarındaki belirgin  indirimlerle gerileyen ulaştırma harcamaları ve konut harcamaları grubu etkili  olurken, gıda fiyatlarının yüksek artışı düşüşü sınırladı." dedi.

Gıda enflasyonun işlenmemiş ve işlenmiş gıda fiyatlarındaki artışa  paralel yükseldiğini belirten Bürümcekçi, "TÜİK’in hesaplamasına göre geçen yıl  nisan ayında işlenmemiş gıda fiyatları aylık yüzde 1,8 artarken, bu yıl ise yüzde  3,7 artış gösterdi. Dolayısıyla, işlenmemiş gıda yıllık enflasyonu yüzde 3,3  seviyesinden yüzde 5,2'ye çıkarken, işlenmiş gıda fiyatları yıllık artışı ise  yüzde 17,8'e ulaştı." diye konuştu.

Bürümcekçi, gıda fiyatlarının yıllık artış hızının böylece yüzde  11,3'e yükseldiğini ve TCMB'nin Enflasyon Raporu gıda fiyatı yeni varsayımı olan  yüzde 9,5'in üzerinde kaldığını söyledi.

Gıda fiyatlarının 2020'deki seyrinin, yıl sonu enflasyon tahmininden  sapma konusunda önemli belirleyicilerinden biri olacağının altını çizen  Bürümcekçi, gelecek dönem seyri açısından, gıda fiyatlarının belirsizliği ve  oynaklığı dışında, ham petrol ve diğer emtia fiyatlarının görünümü, döviz kuru  hareketleri ve kamu fiyat/vergi ayarlamalarının enflasyon üzerindeki risklerin  yönünü belirleyeceğini dile getirdi.

"MERKEZ BANKASI BEKLENTİLERE BAKARAK İNDİRİME DEVAM EDER"

Haluk Bürümcekçi, manşet enflasyonun kur şoku olmadığı takdirde  kademeli düşüşünü sürdürebileceğini belirtti.

Son günlerdeki kur artışı ile beraber yılbaşından bu yana kur sepeti  değişiminin yüzde 16 civarına yükselmesinin enflasyonu yukarı yönde etkileyen bu  faktörün güçlenmeye devam ettiğine işaret ettiğini söyleyen Bürümcekçi, şu  değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak, iç talebin salgın nedeniyle belirgin yavaşlaması ve düşüşe  direnç gösteren hizmetler fiyatlarının sektörün durma noktasına gelmesi nedeniyle  toplam talep koşullarının enflasyonist baskıyı azaltabileceği söylenebilir. Son  dönemde kurda yaşanan değer kaybının ancak daha belirgin bir kur atağına  dönüşmediği durumda yıllık enflasyonun önümüzdeki iki ay daha sınırlı olmak üzere  geçen yılın aynı döneminin oluşturduğu lehte baz etkisi nedeniyle kademeli  gerilemesine devam ederek yılı yüzde 10-10,5 aralığında bitirmesi olası duruyor."

Bürümcekçi, Merkez Bankasının beklentilere bakarak indirime devam  edeceğini belirterek, "TCMB'nin 21 Mayıs'taki toplantı öncesinde açıklanacak yeni  Beklenti Anketinde son durumda gelecek 12 ay için yüzde 9,7 ve gelecek 24 ay için  yüzde 8,6 olan TÜFE beklentilerinde belirgin düşüş olmazsa, indirim hızını  yavaşlatması daha olası görünmektedir." ifadelerini kullandı.




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