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Ekonomiye güven 21 ayın zirvesinde

29.02.2020 11:15

Son güncelleme : 29.02.2020 11:15
Ekonomik güven endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre 14 puan artışla 21 ayın zirvesi olan 97,5`i gördü.



AA

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği  bilgiye göre, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin  değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bileşik endeks olan ekonomik  güven endeksi, 2018'in başında 105,2 seviyesinde bulunuyordu. Spekülatif kur  atakları, jeopolitik gelişmeler ve küresel ticaret savaşlarının etkisiyle  gerilemeye başlayan endeks, Ekim 2018'de 75,2 seviyesine kadar indi.

Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ve uyguladığı politikaların  etkisiyle faizlerde ve enflasyonda görülen düşüşler ekonomik güven endeksinin de  yükseliş trendine dönmesini sağladı. Ekonomik güven endeksi, geçen yılın eylül  ayından bu yana yükselişini sürdürerek, şubatta geçen aya göre 0,4, geçen yılın  aynı ayına kıyasla 14 puan yükseldi. Böylece endeks 21 ayın zirvesi olan 97,5'i  gördü.

ILIMLI YÜKSELİŞ GELECEK AYLARDA DA DEVAM EDEBİLİR

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol, Merkez  Bankasının Temmuz 2019'dan bu yana faizlerde 1325 baz puan indirime gittiğini  belirterek, "Bunun etkisiyle ekonomik güven endeksinde meydana gelen ılımlı  yükselmenin gelecek aylarda da devam etmesini bekliyorum. Faizlerdeki düşüş,  kredi maliyetlerinde gerilemeye ve katma değerli büyüme modeline katkı  sağlayacaktır." dedi.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci de  ekonomik güven endeksinin şubatta 97,5'e yükselmesinin ekonomiye güvenin  arttığına işaret ettiğini dile getirdi.

Toplamda 5 alt gruptan oluşan ekonomik güven endeksindeki dağılımın  karışık bir görünüm izlemesine karşın, endeksin son 21 ayın en yüksek seviyesine  ulaştığına dikkati çeken Cevizci, hizmetler sektöründe görülen artışın, inşaat ve  perakende sektöründe yaşanan kayıpları dengelediğini kaydetti.

Cevizci, söz konusu verinin şubatın ilk iki haftasına ait olduğunu ve  ay içinde takip edilen dinamiklerin, özellikle artan jeopolitik risklerin martta  aşağı yönlü bir eğilime neden olabileceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Sektörel olarak ele alınacaksa, o zaman iç talebin desteklediği,  sanayi dinamiklerinin pozitif yönde ilerlediği ve çarkların döndüğü bir döneme  geçmiş bulunuyoruz. Dönemsel gelişmelerin minimal hale gelmesiyle endeksin yılın  ortasında 3 haneli seviyelere ulaşmasını bekliyorum. Burada kritik iki detay var,  birincisi sınırdaki tansiyonun düşmesi, ikincisi ise global piyasaları derinden  sarsan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) geleceği nokta. Bu iki gelişmenin  yarattığı tahribat ne kadar kısa sürede sarılırsa ekonomik güven endeksi de son  iki yılın en yüksek seviyelerine ulaşabilir."




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