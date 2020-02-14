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`Ekonomiye güven gittikçe yükseliyor`

14.02.2020 12:07

Son güncelleme : 14.02.2020 12:07
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, ekonomiye güvenin gittikçe yükseldiğini belirterek, "Diğer taraftan önemli bir gelişme de cari açıkta oldu. Aylardır fazla veren cari işlemler dengesinde yavaş yavaş açık tarafı öne geçmeye başladı. Aslında bu ekonomideki toparlanmayı gösteren bir durum. Çünkü üretimin ihtiyacı olan ham madde ve ara malın alındığını, yatırıma yönelim olduğunu gösteriyor" dedi.



AA

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, şubat ayı olağan meclis toplantısındaki konuşmasına, İdlib'de şehit olan Mehmetçikleri anarak başladı.

Acılarla dolu iki hafta yaşandığını dile getiren Avdagiç,  "Şehitlerimize ağlıyoruz, şehit haberleri yüreğimizi yakıyor. Herkes şunu bilsin;  biz şehitlerimizle gurur duyuyoruz, onların ölüme meydan okuyan şehadetleri bizim  en büyük onurumuz. Bu vatanın onlar gibi evlatları oldukça, Türkiye var olmaya  devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Devletin, şehitlerin kanlarını yerde koymayan tavrını büyük bir  memnuniyetle karşıladıklarını belirten Avdagiç, "Dişe diş, göze  göz…Vatandaşlarına zülümde sınır tanımayan, hain terör örgütlerine kucak açan  Suriye yönetimine gereken ders verilmektedir, verilecektir. Bundan zerrece  şüphemiz yok." dedi.

Avdagiç ayrıca Van'daki Çığ ve Elazığ’daki deprem felaketlerinin yanı  sıra Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kazada hayatını kaybedenler için de Allah'tan  rahmet yaralılara da acil şifa dileklerini aktardı.

İstanbul Ticaret Odası'nın deprem karşısında anında vaziyet aldığını  ve en hızlı organize olup bölgeye ulaşan oda olduğunu anlatan Avdagiç, "Bu  vesileyle şunu belirtmek isterim; deprem ülkemizin geçeği...Bu gerçekle  yaşayacağız. Onun için gerekli hazırlıkları yapmalıyız. Uzmanların İstanbul’da er  ya da geç olacağını söyledikleri depreme de hazır olmalıyız. Türkiye ekonomisinin  lokomotifi olan İstanbul’da depreme hazırlıksız yakalanırsak bu, büyük bir  ekonomik sorun olarak karşımıza çıkabilir." ifadelerini kullandı.

Şubat ayındaki üç önemli yıl dönüm için de düşüncelerini paylaşan  Avdagiç, şöyle devam etti:

"Birincisi, geçen meclis konuşmamda söylemiştim, İTO 138 yıl önce kuruldu. Kurucumuz ise Sultan II. Abdülhamid. Ekonomiden eğitime kadar birçok alanda ortaya koyduğu vizyonla Türkiye’yi değişen dünya şartlarına hazırladı. Bugünkü Türkiye’nin oluşmasında ciddi katkıları bulunuyor. Kurucumuz Sultan II.  Abdülhamid, 10 Şubat 1918’de vefat etti. Yani ölümünün 102. yıl dönümü. Biz de onu rahmet ve minnet anılıyoruz.

İkinci olarak bu ay biliyorsunuz, 28 Şubat Post-Modern Darbesi'nin de  yıl dönümü. 28 Şubat 1997’de rahmetli Necmettin Erbakan’ın başbakanlığı döneminde  başlayan bu süreç, inançlı insanları hedef aldı. Büyük acılara yol açtı. Ben de o sırada MÜSİAD yönetimindeydim. Ne tür baskılarla karşı karşıya kaldığımızı  anlatsam, o günü yaşayanlar bile inanmazlar. Türkiye, kendi halkıyla uğraştığı o  günlerden bu coğrafyadaki haklarını ve çıkarlarını cesurca savunduğu günlere  geldi. Ayrıca o gün 28 Şubat’ta başrol oynayanların, kalemşörlük yapanların bugün  isimleri bile okunmuyor. Bunun ne kadar önemli olduğunu özellikle belirtmek  isterim.

Üçüncüsü de bugün 14 Şubat, yani Dünya Sevgililer Günü. Bizim  geleneklerimize uymayan bir gün. Ama biz 'alemlerin aşk' üzerine yaratıldığını  söyleyen bir dine inanıyoruz. Bugünün, bizler için, muhabbet ve sevgiyi  hatırlamamıza, çevremize böyle bakmamıza vesile olmasını diliyorum."

"TEMEL SEKTÖRLERİN TÜMÜNDE ÖNEMLİ BİR İYİLEŞME SÜRECİ İÇİNDEYİZ"

Avdagiç, ekonomik gelişmelere de değindi. Ekonomiye güvenin gittikçe yükseldiğini, faizlerin tek haneye düştüğünü ve kredi kullanımının arttığını dile getiren Avdagiç, ayrıca farklı  kurumların yaptığı 4 güven endeksinin 3’ünde yükselme yaşandığını bildirdi.

Verilerin, temel sektörlerin tümünde önemli bir iyileşme süreci içinde  olduğuna işaret ettiğini belirten Avdagiç, inşaat, perakende ve hizmet  sektörlerinde güvenin, hem önceki ayın, hem de önceki yılın üzerinde  gerçekleştiğini dile getirdi.

Sanayi üretiminin de Kasım 2019’da geçen yılın aynı dönemine göre  yüzde 5,1 arttığını ve böylece 2018 ortasından bu yana en olumlu performansını  gösterdiğini anımsatan Avdagiç, "Kasım ayında ara malı ve sermaye malı üretiminde  yıllık bazda görülen artışlar, 2019’un en güçlü artışları oldu. Bu son derece  önemli. Çünkü bu gelişme, ekonomideki toparlanmanın yatırıma yansımaya  başladığını gösteriyor. Yine Kasım ayında imalat sanayinin 24 alt sektörünün  17’sinde üretimin artması da, son dönemin dikkati çeken bir gelişmesi. Merkez  Bankamızın açıkladığı reel kesim güven endeksinde de yıllık bazda önemli bir  artışımız var. Reel Kesim Güven Endeksi 2019 Ocak ayında yüzde 95,4 iken, yüzde  12’nin üzerinde artarak, bu yıl 106,4 oldu. Sanayi üretiminde de reel kesimin  güveninde de daha iyi gelişmeler bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Diğer taraftan önemli bir gelişmenin de cari açık tarafında yaşandığına dikkati çeken Avdagiç, şunları söyledi:

"Aylardır fazla veren cari işlemler dengesinde yavaş yavaş açık tarafı öne geçmeye başladı. Aslında bu ekonomideki toparlanmayı gösteren bir durum. Çünkü üretimin ihtiyacı olan hammadde ve ara malın alındığını, yatırıma yönelim  olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla 2019’un son çeyreğinde başlayan ekonomik  toparlanma, kasım ayında cari işlemler dengesine 518 milyon dolarlık açık olarak  yansıdı.

Özetle, ekonomide büyümeye geçişin, ithalatımızı da büyütmesi beklenen  bir gelişmedir. Hatırlarsanız, Orta Vadeli Program’da, bu yıl ithalatın yüzde 10  artışla 231,5 milyar dolara ulaşacağı öngörülmüştü. Bundan dolayı büyüme  trendiyle birlikte cari dengenin 2020’de 10 milyar doları aşması şaşırtıcı  olmayacak."

Avdagiç, "Üretimde kullanacağımız ham madde alımları yapacaksak  kapasitemizi ve rekabet gücümüzü artıracak yatırım malları alacaksak,  ithalatındaki artışa üzülmemiz değil sevinmemiz gerekir.  Önemli olan cari açığa  en fazla katkıyı yapan üretime dönük olmayan tüketici kredileri üzerinden cari  dengemizin zorlanmamasıdır. Bir başka deyişle, Türkiye’nin tasarruflarının  gereksiz ve lüks tüketim malları ithalatına yönelmemesidir. Nitekim ekonomi  yönetimi de zorunlu karşılık oranları üzerinden verdiği teşvikleri, tüketici  kredilerinin hızlı artışı sonrasında ticari kredilere doğru kaydırmıştır."  dedi.

"FAİZLERDE YENİ BİR GERİ ÇEKİLME HAMLESİNİN GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

Şekib Avdagiç, ekonomi yönetimi ve kamu bankalarının çabalarıyla kredi maliyetlerinde önemli bir avantaj elde edildiğine dikkati çekti.

İş dünyası olarak, enflasyonunun bugünkü gidişatını ve reel faizlerin  geldiği noktayı takdirle karşıladıklarını belirten Avdagiç, "Maliyetlerimizin  düşmesi, bilançolarımızın düzelmesi Türkiye ekonomisi için kritik önemdedir. Öte  yandan, Ocak ayında yüzde 12.15 olan manşet enflasyonun yeniden tek hanelere  inmesi ile birlikte yeni faiz indirimleri de gelecektir. Yaz aylarıyla birlikte  faizlerde yeni bir geri çekilme hamlesinin gelmesini bekliyoruz. Bir hususun  altını çizmek isterim. Bu süreçte, faizlerin düşmesi sebebiyle, kullandıkları  kredilerin maliyetini düşürmek; vatandaşlarımızın ve firmalarımızın en doğal  hakkıdır. Bankalara düşen onlara yardımcı olmaktır." ifadelerini kullandı.

Ancak bu konuda kimi özel bankaların iyi bir sınav veremediğini  savunan Avdagiç, "Yüksek faizli kredilerini kapatmak ve yeni oranlardan kredi  kullanmak isteyen vatandaşlarımızdan çok yüksek komisyonlar talep ettiler. Bunu  hem biz tespit ettik, hem de sizden ve üyelerimizden gelen bilgilerle teyit  ettik. Bu konuda yetkililer nezdinde gerekli girişimlerde bulunduk. Ayrıca özel  bankaları bu konuda yaptığımız açıklamalarla da uyardık. Çünkü biz özel  bankaların, faizini güncellemek isteyen firmaları yüksek komisyon talebiyle adeta  cezalandırdığını düşünüyorduk. Talebimiz, alınan komisyona belirli bir sınır  çizilmesiydi. Sesimiz duyuldu. Ekonomi yönetimi bu konuda kararlı hareket etti."  dedi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ DİRENCİNİ ARTIRIYOR"

Olağanüstü gelişmeler yaşanmadığı takdirde, gelecek dönemde, çok daha  iyi bir iş ve piyasa ortamınının oluşacağını vurgulayan İTO Başkanı Avdagiç,  sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunda hem ekonomi yönetiminin isabetli politikalarının, hem de iş  dünyamızın büyük payı olacaktır. Bir konunun altını çizmeliyim. Bu süreçte zaman  zaman hava boşluklarına düşmüş olabiliriz. Ama kesin olan şudur ki gerek kur  cephesinde, gerekse Borsa İstanbul’da da görüldüğü gibi Türkiye ekonomisi  direncini artırıyor. Bu da bizim sevinç kaynağımızdır.  Bu arada Çin’de ortaya  çıkan koronavirüs dahil, ekonomiyi etkileyen pek çok gelişme oldu. Bunlara rağmen  Türkiye varlıklarının, ekonomimizdeki olumlu gelişmelere paralel olarak, bu yıl  da dünyayı yenmeye devam etmesini bekliyoruz. Özetle, koronavirüs, deprem ve çığ  felaketi, kazalar gibi hepimizi üzen olumsuz gelişmelerin yaşandığı bu süreçte  bir şeye şahitlik ediyoruz. Türkiye kötü haberlere karşı direniyor. Duruşunu  koruyor. Peş peşe gelen felaketlere rağmen, koordineli bir şekilde işlerini  yeniden rayına sokabiliyor. Bu, Türkiye’nin ve ekonomisinin gücüdür."

"İADE ETMEK ZORUNDA KALDIĞIMIZ HOLLER DE İDTM'YE DÖNDÜ"

Başkan Avdagiç ayrıca  İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) salonlarının tahliye süreciyle ilgili ise şunları kaydetti:

"Size güzel bir haber vermek istiyorum. Bu kürsüden daha evvel  yaptığım konuşmalarda, size, İDTM salonlarının tahliye süreçleriyle ilgili bilgi  vermiştim. Hatırlayacağınız gibi 2019 yılında 1,2,5,6,7,8 nolu salonları tahliye  etmiştik. Ancak, kiracımız olan şirketin bir alt firması olan Pozitif Fuarcılık,  bu karardan zarar gördüğünü öne sürerek, mahkemeye müracaat etmişti. Mahkeme de  jet hızıyla 1,5,6,7,8 nolu salonları iade eden bir karar vermişti.

O gün bu kürsüden size aynen şöyle demiştim: 'Bizi biraz yoracak ama,  adalet er-geç tahakkuk edecek ve iade etmek zorunda kaldığımız holler de İDTM’ye  dönecektir. Türk adaletine güveniyoruz.' Bu inançla, adalete güvencimizi  yitirmeden, gerekli hukuki süreçleri sürdürdük. Avukatlarımız oldukça güçlü  argümanlarla itirazlarını dile getirdiler. Mahkeme toplanıp dosyayı tekrar  inceleyip bir ara karar verdi ve daha önce verdiği 'tedbir kararını' kaldırdı.  Böylece bütün salonlar, İDTM yönetimine devredildi. Şu an itibarıyla 1, 5, 6, 7,  8 nolu salonları İDTM olarak, tekrar işletmeye başladık. Adalet yerini buldu.  Hayırlı olsun."

Öte yandan meclis toplantısı öncesinde Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda  Ahmet Nejat Birdevrim'in hazırladığı, seramik sanatı eserlerinin sunulduğu  "Toprakla Yeşeren 40 Yıl" adlı serginin açılışı İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İTO  Yönetim Kurulu Üyeleri ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan’ın katılımıyla  gerçekleştirildi.




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