Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, ABD yönetiminin ekonomiyi birkaç hafta içinde yeniden başlatmayı umduğunu söyledi.
`Ekonomiyi yeniden başlatmayı umuyoruz`
08.04.2020 09:15
Son güncelleme : 08.04.2020 09:15
DHA
Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, bu amaçla ön çalışmaların da içeriye dönük olarak planlanmaya başladığını açıkladı.
Fox News'a konuşan Kudlow, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ekonomiyi mümkün olduğunca önce yeniden başlatmayı istediğini söyledi, ancak bu konunun corona virüs salgınındaki gelişmelere bağlı olduğunu vurguladı.
Pandemi bağlamında ABD'nin, bazı parametreler bazında bazı yavaşlama belirtileri yaşamaya başladığının altını çizen Kudlow, buradan hareketle, mağazalar, restaurantlar ve diğer benzeri işletmelerin kısa sürede çalışmaya başlayabileceğini belirtti.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de, küçük işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve desteklemek için 3,000 bankanın görev üstlendiğine işaret ederek, gereksinim duymaları durumunda, bu işletmeler için Kongre'den ek kaynak isteyeceklerini söyledi.
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