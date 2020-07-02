Elektrik tüketiminde son 3,5 ayın en yüksek seviyesi















Türkiye'nin 1 Temmuz tarihinde günlük tüketimi 860 bin 565 MWh oldu.En son 19 Mart tarihinde tüketim 860 bin 905 MWh olarak kaydedilmişti. Meteoroloji, hava sıcaklığının tüm Türkiye'de mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini bildirdi.Dün elektrik üretimi 860 bin 250 MWh olarak gerçekleşti.TEİAŞ tarafından açıklanan verilere göre, üretimin yüzde 78,29'u serbest üretim şirketleri santrallerinden, yüzde 3,92'si işletme hakkı devredilen santrallerden, yüzde 17,53'ü EÜAŞ santrallerinden, yüzde 0,27'si yap-işlet-devret santrallerinden sağlandı.Dün ayrıca 7 bin 046 MWh ithalat, 6 bin 731 MWh ihracat yapıldı.