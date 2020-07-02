Corona virüs salgını nedeniyle durma noktasına gelen sanayide çarkların yeniden dönmeye başlaması ve sıcaklığın mevsim normalleri üzerine çıkmasıyla dün elektrik tüketimi son 3,5 ayın en yüksek seviyesini gördü.
Elektrik tüketiminde son 3,5 ayın en yüksek seviyesi
02.07.2020 09:11
Son güncelleme : 02.07.2020 09:11
Türkiye'nin 1 Temmuz tarihinde günlük tüketimi 860 bin 565 MWh oldu.
En son 19 Mart tarihinde tüketim 860 bin 905 MWh olarak kaydedilmişti. Meteoroloji, hava sıcaklığının tüm Türkiye'de mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini bildirdi.
Dün elektrik üretimi 860 bin 250 MWh olarak gerçekleşti.
TEİAŞ tarafından açıklanan verilere göre, üretimin yüzde 78,29'u serbest üretim şirketleri santrallerinden, yüzde 3,92'si işletme hakkı devredilen santrallerden, yüzde 17,53'ü EÜAŞ santrallerinden, yüzde 0,27'si yap-işlet-devret santrallerinden sağlandı.
Dün ayrıca 7 bin 046 MWh ithalat, 6 bin 731 MWh ihracat yapıldı.
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|
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|113.300.278
|% 9,98
|
|KENT
|565,10
|13.786.537
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.408
|% 9,97
|
|CMBTN
|66,20
|16.428.177
|% 9,97
|
|ISBTR
|49.000,00
|706.323
|% -8,11
|
|ULAS
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|7.329.564
|% -7,98
|
|UZERB
|5,02
|178.280
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|
|MERIT
|23,50
|89.130
|% -6,00
|
|GLRYH
|13,28
|18.168.609
|% -5,75
|
|KRDMD
|3,23
|2.131.426.677
|% -0,62
|
|GARAN
|8,30
|1.327.592.830
|% -1,89
|
|ASELS
|32,76
|1.309.038.718
|% 0,86
|
|THYAO
|12,30
|1.294.980.700
|% -1,76
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|ODAS
|2,53
|1.070.837.183
|% 2,02
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|KRDMD
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|EKGYO
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|998.850.353
|% -1,46
|
|ODAS
|2,53
|1.070.837.183
|% 2,02
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|DOHOL
|2,19
|833.363.813
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,50
|495.627.629
|% 3,45
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|Alış
|Satış
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|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,5247
|8,5675
|% 0,09
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|Frank
|7,2113
|7,2548
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8199
|1,8290
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-3,25
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|Altın Gr.
|389
|389
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.540
|-7,10
|
|Tam
|2.593
|2.606
|-7,30
|
|Yarım
|1.260
|1.275
|-3,60
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|Çeyrek
|630
|638
|-1,80
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|Gümüş.Ons
|17,89
|17,92
|-0,10
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|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|-0,03
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