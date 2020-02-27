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Elektrik üretimi arttı

27.02.2020 09:58

Son güncelleme : 27.02.2020 09:58
Türkiye`nin lisanslı elektrik üretimi geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,57 artışla 25 milyon 757 bin 480 megavatsaate yükseldi.



AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun "2019 Aralık Ayı Elektrik Piyasası  Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 24,77'si doğal gaz, yüzde  23,81'i ithal kömür, yüzde 19,76'sı barajlı hidroelektrik, yüzde 17,01'i linyit  santrallerince yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla rüzgar, jeotermal, biyokütle, taş kömürü,  asfaltit, fuel-oil ve güneş izledi.

Böylece toplam lisanslı elektrik üretimi geçen yıl aralıkta bir önceki  yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,57 artışla 25 milyon 757 bin 480 bin  megavatsaate çıktı.

ABONE SAYISI

Geçen yıl aralıkta 2018 Aralık ayına göre elektrik abone sayısı yüzde  2,99 artarak 44 milyon 958 bin 924 bine ulaştı.

Bu dönemde ticarethane tüketicilerinin sayısı yüzde 0,45, aydınlatma  tüketicilerinin sayısı yüzde 5,39 azalırken, sanayi tüketicilerinin sayısı yüzde  17,52, mesken tüketicilerinin sayısı yüzde 3,72, tarımsal sulama tüketicilerinin  sayısı ise yüzde 3,06 arttı.

FATURALANAN TÜKETİM MİKTARI

2019 Aralık'ta faturalanan tüketim miktarı bir önceki yılın aynı ayına  göre yüzde 2,20 azalışla 19 milyon 165 bin 380 megavatsaat oldu.

Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 43,20'si  sanayi, yüzde 27,25'i ticarethane ve yüzde 24,85'i  mesken aboneleri tarafından  gerçekleştirildi. Kalan tüketimin yüzde 2,63'ü aydınlatma ve yüzde 2,06'sı da  tarımsal sulama kaynaklı gerçekleşti.

KURULU GÜÇ

Türkiye'nin lisanslı elektrikte kurulu gücü söz konusu dönemler  itibarıyla yüzde 2,13 artarak 84 milyon 957 bin megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 30,53'ü doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,30'u  barajlı hidroelektrik, yüzde 11,89'u da linyit santrallerinden oluştu. Kurulu  kapasitenin kalanı diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler arasında  paylaşıldı.




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