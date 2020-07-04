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Elektrik yatırımlarına temiz kaynaklar damga vurdu

04.07.2020 11:13

Son güncelleme : 04.07.2020 11:13
Türkiye`de yılın ilk 4 ayında elektrikte yaklaşık 416 megavat kurulu güç devreye alınırken, bu kapasitenin tamamını yenilenebilir enerji santralleri oluşturdu.



AA

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden  derlediği bilgilere göre, bu yıl ocakta 40,3 megavat, şubatta 43 megavat, martta  153,8 megavat ve nisanda 178,4 megavat ilave elektrik kapasitesi sisteme eklendi.

Söz konusu 4 aylık dönemde sisteme giren toplam kapasitenin 212  megavatını hidroelektrik santralleri (HES) oluştururken, bunu 172,5 megavatla  rüzgar enerjisi santralleri (RES) takip etti.

Biyokütle, atık ısı ve jeotermal santrallerin toplam kapasitesi 21  megavat, güneş enerjisi santrallerinin kapasitesi ise 10,05 megavat seviyesinde  gerçekleşti.

Böylece, 416 megavatı bulan bu kapasitenin tamamı yenilenebilir enerji  santrallerinden sağlandı ve 35 elektrik ünitesinde elektrik üretimi başladı.

SİİRT'TE HES, İZMİR'DE RES

Bu dönemde en büyük elektrik üretim ünitesinin devreye alındığı il  151,5 megavat HES ile Siirt oldu. Toplam 67 megavat RES kapasitesinin devreye  alındığı İzmir ise ikinci sırada yer aldı.

Manisa 36 megavat RES kapasitesiyle bu illeri takip ederken, Bingöl'de  33,5 megavat HES, Bilecik'te ise 17,2 megavat RES kapasitesi sisteme girdi.

Bu yılın ocak-nisan döneminde devreye alınan elektrik kurulu gücü  geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 58,1 geriledi. Söz konusu düşüşte termik  santraller etkili oldu.

Geçen yılın aynı döneminde sisteme giren 995 megavatlık ilave kurulu  gücün 786,5 megavatını termik santraller oluştururken, bu yıl devreye giren  kapasitede termik santral yer almadı.

Öte yandan, 2019'un aynı döneminde devreye giren toplam kapasitenin  yüzde 21'lik kısmı ise yenilenebilir kaynaklardan sağlanmıştı.




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