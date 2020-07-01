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Elektrikte kapasite mekanizması desteği

01.07.2020 10:14

Son güncelleme : 01.07.2020 10:17
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 36 elektrik üretim santraline mayıs ayı için toplam 229 milyon 90 bin 52 lira kapasite ödemesi yapacak.



AA

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak  ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, kapasite mekanizması kapsamında yer alan 45 santralden  36'sına mayıs ayı için toplam 229 milyon 90 bin 52 lira ödenecek.

Mekanizma kapsamında en yüksek ödeme 16 milyon 132 bin 277 lirayla  Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 15 milyon 398  bin 991'er lira ödemeyle Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ ile Yeniköy Kemerköy  Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek.

Ödeme yapılacak santraller arasında 12 yerli kömür yakıtlı termik  santral, 5 yerli ve ithal kömür yakıtlı termik santral, 11 doğal gaz yakıtlı  elektrik santrali ve 8 hidroelektrik santrali bulunuyor.

Söz konusu mekanizma kapsamında, TEİAŞ tarafından elektrikte  sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite  ödemesi yapılıyor.




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