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Emirates NBD`nin karı azaldı

20.07.2020 09:13

Son güncelleme : 20.07.2020 09:46
Dubai`nin en büyük bankası Emirates NBD`nin karı yüzde 58 azaldı.



Dubai'nin en büyük bankası Emirates NBD'nin net karı ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 azaldı.

Karın azalmasında, corona virüs salgınının kredi şartları üzerine etkisi nedeniyle daha yüksek karşılık ayrılması etkili oldu.

Emirates NBD, ikinci çeyrekte 2 milyar dirham (544 milyon dolar) kar etti.

Geçen yılın aynı döneminde ise 4,74 milyar dirham kar elde edilmişti.




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