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Emlak Katılım’dan 200 milyon liralık sukuk ihracı

29.04.2020 13:22

Son güncelleme : 29.04.2020 13:22
Emlak Katılım, yapmayı planladığı 63 gün vadeli 200 milyon liralık sukuk ihracı için, 28-29 Nisan tarihlerinde talep toplayacak.



AA

Emlak Katılım açıklamasına göre, banka, kaynak çeşitliliğini artırmak  amacıyla yıl sonuna kadar toplam 1 milyar liralık sukuk ihracı yapmayı planlıyor.

Sukuk piyasasındaki faaliyetlerini geliştirmeyi hedefleyen Emlak  Katılım, 26 Mart’da Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığı 2 milyar liralık ihraç  tavanı programı kapsamında kira sertifikası ihraçlarını nitelikli yatırımcılara  satış yoluyla gerçekleştirecek ve bu kapsamda yapmayı planladığı 63 gün vadeli  200 milyon liralık sukuk ihracı için 28-29 Nisan tarihlerinde talep toplayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat  Bayraktar, kira sertifikası piyasasının her geçen gün gelişerek büyüdüğünü  belirterek, kira sertifikası ihracı yoluyla hem kaynak çeşitliliğini  artıracaklarına hem de daha fazla hacme ulaşacaklarına inandıklarını belirtti.

Bayraktar, faizsizlik prensibi ile çalışan yatırım ve emeklilik  fonlarının her geçen yıl büyümesiyle birlikte piyasada kira sertifikası  ihraçlarına olan talebin daha da artacağını öngördüklerini aktardı.

Küresel yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının dünya ekonomi  dinamiklerini derinden etkileyerek yeni bir dönemin kapılarını açtığına işaret  eden Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz, aldığı yerinde önlemlerle pandemi döneminde pek çok ülkeye  göre başarılı bir tablo ortaya koydu. Türkiye olarak, pandemi dönemi ardından  sağlam temellere dayanan ekonomik altyapımızla hızla atağa geçeceğimize inancımız  tamdır. Her zaman belirttiğimiz gibi ülkemizin gücüne güveniyoruz. Esnafımızın,  KOBİ’lerimizin, iş adamlarımızın gücüne, potansiyeline güveniyoruz. Birlik  olduğumuzda ortaya çıkan başarılı projelerin, geleceğe yönelik  yapabileceklerimizin de bir göstergesi olduğuna inanıyoruz. Ülkemiz bulunduğu  coğrafi konum ve hayata geçirdiği stratejik projelerle önümüzdeki yıllarda  yükselen grafiğini artırmaya devam edecektir."






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