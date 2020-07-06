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Emtia yatırımcısı ilk yarıda altınla kazandı

06.07.2020 11:07

Son güncelleme : 06.07.2020 11:07
Emtia piyasasında yatırımcılara bu yılın ilk yarısında altın kazandırırken, Brent petrol kaybettirdi.



AA

AA muhabirinin emtia piyasasında işlem gören 18 ürünün fiyat  hareketlerinden derlediği verilere göre, yılın ilk 6 ayında emtia grubu  araçlarının 3'ü kazandırırken, 15'i kaybettirdi.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını ile birlikte piyasalardaki  ekonomik belirsizlikler, emtiaların performansını ilk yarıda olumsuz etkiledi.  Küresel büyüme endişeleri, teminat açığı kaynaklı satışlar, doların diğer para  birimlerine karşı değer kazanması ve arz-talep dengesi, emtia fiyatlarını bu yıl  etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

Emtia piyasasında bu yılın ilk yarısında yatırımcısına yüzde 17,3 ile  en çok altın kazandırdı. Kovid-19 karşısında dünyanın önde gelen merkez  bankalarının attığı genişlemeci adımlar ve salgında ikinci dalga endişeleri ile  altının onsu bu dönemde yükselişine devam ederken, salgının olası ekonomik ve  sosyal etkileri, ABD ile Çin arasındaki gerginlik ve ABD iş gücü piyasasının  sıkıntılı durumu da altının ons fiyatını destekleyen unsurlar oldu.

İlk yarıda yatırımcısına en çok kazandıran emtia araçlarında altını,  yüzde 1,9 ile gümüş ve yüzde 0,2 ile paladyum izledi.

Söz konusu dönemde yatırımcısına en çok kaybettiren emtia aracı ise  yüzde 37,6 ile Brent petrol olarak kayıtlara geçti. Kovid-19 nedeniyle ekonomik  aktivitedeki düşüş petrol talebini azaltmasına karşın devam eden üretim, depolama  sorununu beraberinde getirdi. Depolama kapasitesinin azalmasıyla maliyetin  artması sonucu fiziki teslimat istemeyen yatırımcılar ve vade sonu kapanış  işlemleri,  panik havasına neden oldu.

İlk yarıda yatırımcısına en çok kaybettiren emtia araçlarında Brent  petrolü, yüzde 22,1 ile kahve, yüzde 20 ile doğal gaz, yüzde 14 ile platin, yüzde  13,9 ile kakao ve yüzde 12 ile buğday takip etti.

HAZİRANDA EN FAZLA BAKIR KAZANDIRDI

Emtia piyasasında haziran ayındaki gelişmelere bakıldığında, emtia  grubu araçlarının 13'ü kazandırırken, 5'i kaybettirdi. Geçen ay Kovid-19'a  ilişkin olumlu haberler ve ülke ekonomilerinin normale dönme hamlelerine  başlamasıyla talep beklentilerinin artması, emtia grubu araçlarını genel anlamda  pozitif etkiledi.

Söz konusu dönemde yatırımcısına yüzde 13,1 ile en çok bakır  kazandırdı. Bakırı, yüzde 11 ile Brent petrol, yüzde 9,6 ile şeker, yüzde 8,1 ile  kurşun ve yüzde 5,7 ile pamuk takip etti.

Geçen ay yatırımcısına en çok kaybettiren ise yüzde 10,9 ile kakao  oldu. Kakaoyu, yüzde 5,6 ile buğday, yüzde 5,3 ile doğal gaz, yüzde 0,9 ile  platin ve yüzde 0,3 ile paladyum izledi.




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