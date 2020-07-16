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En çok harcama konut ve kira için yapıldı

16.07.2020 11:03

Son güncelleme : 16.07.2020 11:04
Türkiye genelinde geçen yıl hanehalklarının tüketim amaçlı harcamalarının en büyük kısmını yüzde 24,1 ile konut ve kira harcamaları oluşturdu.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin "hanehalkı tüketim  harcaması" istatistiklerini yayımladı.

Buna göre,  Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı  harcamalardan en yüksek payı yüzde 24,1 ile konut ve kira harcamaları aldı. Gıda  ve alkolsüz içecek harcamalarının payı yüzde 20,8, ulaştırma harcamalarının payı  yüzde 16,5 oldu.

Hanehalkları, toplam harcamalarının yüzde 2,2'sini sağlık, yüzde  2,5'ini eğitim hizmetleri ve yüzde 3,1'ini eğlence ve kültür için yaptı.

Hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak hesaplanan  eşdeğer fert başına aylık ortalama tüketim harcaması 2018'de 2 bin 181 lira iken  geçen yıl 2 bin 465 lira olarak tahmin edildi.

GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEK HARCAMALARININ PAYI ARTTI

Gıda ve alkolsüz içeceklerin harcamalar içindeki payı 2018'e göre 0,5  puanlık artışla yüzde 20,3'ten yüzde 20,8'e yükseldi.

Alkollü içecek, sigara ve tütün harcamalarının payı yüze 4'ten yüzde  4,3'e, giyim ve ayakkabı harcamalarının payı yüzde 4,8'den yüzde 5'e, konut ve  kira harcamalarının payı yüzde 23,7'den yüzde 24,1'e, eğlence ve kültür  harcamalarının payı yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e, eğitim hizmetlerinin payı yüzde  2,3'ten yüzde 2,5'e ve çeşitli mal ve hizmetlerin payı ise yüzde 4,9'dan yüzde  5,1'e çıktı.

Diğer taraftan, mobilya ve ev eşyaları harcamalarının payı yüzde  6,5'ten yüzde 6,4'e, ulaştırma harcamalarının payı yüzde 18,3'ten yüzde 16,5'e,  haberleşme harcamalarının payı yüzde 3,8'den yüzde 3,6'ya düştü.

Sağlık (yüzde 2,2) ile lokanta ve otel harcamalarının (yüzde 6,5) payı  geçen yıl değişmedi.

DÜŞÜK GELİRLİ HANELER GIDAYA 2 KAT FAZLA PAY AYIRDI

Gelire göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibarıyla tüketim  harcamalarının geçen yılki dağılımına bakıldığında, birinci yüzde 20'lik grupta  (en düşük gelir grubu) yer alan hanehalklarının, konut ve kira harcamalarına  yüzde 31,2, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 30,7, ulaştırma  harcamalarına yüzde 9, mobilya ve ev eşyası harcamalarına yüzde 5,3 pay ayırdığı  görüldü.

En yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20'lik grupta yer alan  hanehalkları ise konut ve kira harcamalarına yüzde 20,1, ulaştırma harcamalarına  yüzde 20, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 15,3 ve lokanta ve otel  harcamalarına yüzde 8,1 pay ayırdı.

Gıda ve alkolsüz içeceklere yapılan harcamalarda en büyük payı yüzde  19,4 ile et, balık ve deniz ürünleri aldı. Bunu yüzde 17,8 ile ekmek ve tahıllar,  yüzde 16,6 ile sebzeler, yüzde 13,9 ile süt, peynir ve yumurta izledi.

En düşük paya sahip harcama grupları ise yüzde 2,3 ile diğer gıda  ürünleri, yüzde 3,2 ile kahve, çay ve kakao, yüzde 3,8 ile alkolsüz içecekler  olarak sıralandı.

HARCAMA KALIPLARI DEĞİŞTİ

Temel gelir kaynağı maaş, ücret, yevmiye geliri olan hanehalkları  konut ve kira harcamalarına yüzde 22,4, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına  yüzde 19 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 17,7 pay ayırırken, müteşebbis geliri  olan hanehalklarının konut ve kira harcamalarına yüzde 20,4, gıda ve alkolsüz  içecek harcamalarına yüzde 19,8 ve ulaştırma harcamalarına ise yüzde 19,2 pay  ayırdığı belirlendi.




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