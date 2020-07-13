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En çok kazanan CEO Elon Musk

13.07.2020 07:33

Son güncelleme : 13.07.2020 07:33
Bloomberg’in 2019 yılının en çok kazanan CEO’ları listesine göre geçen yıl 595,3 milyon dolar alan Tesla’nın CEO’su Elon Musk zirvede. Apple’ın CEO’su Tim Cook ise 133,7 milyon dolarlık kazancıyla 2’nci oldu.



Ekonomi dergisi Bloomberg, 2019 yılında “ABD’nin en çok kazanan CEO’ları” listesini açıkladı. Geçen yıl 595,3 milyon dolar “maaş” alan Tesla’nın CEO’su Elon Musk listede birinci oldu. Apple’ın CEO’su Tim Cook 133,7 milyon dolarlık kazancıyla 2’nci, Charter Communications’ın CEO’su Tom Rutledge ise 117 milyon dolarlık maaşıyla 3’üncü sırada yer aldı.  Tim Cook’un yalnızca maaş almadığı, ayrıca çeşitli hisse opsiyonlarından ve bonuslardan da faydalandığı biliniyor. Ancak listede ek gelirler maaşa eklenmediğinden Musk’tan 4 kat daha az kazanıyor görünüyor.

Teknoloji şirketleri

Bloomberg’in raporunda özellikle son dönemde ABD’de teknoloji şirketlerinin CEO’larının New York borsa merkezi Wall Street’teki bankacılık şirketlerinin CEO’larından daha az mesai harcayip fazla maaş aldığı vurgulandı. Lisyedeki diğer teknoloji şirketlerinden Google’ın CEO’su Sundar Pichai’nin 2019’da 86,2 milyon dolar kazanarak 8’inci sırada yer alması, Microsoft’un CEO’su Satya Nadella’ın ise geçen yıl 77.3 milyon dolar tazminat alarak 9’uncu sırasına yerleşmesi, teknoloji şirketlerindeki CEO’ların kazançlarını gözler önüne serdi.

Pandemi milyarderleri

Koronavirüs salgını sonrası dünya genelinde 3 ay içinde küresel ekonomi yüzde 3 oranında küçülürken, milyarder zenginlerin sayısının son bir senede yüzde 9 oranında arttığı açıklandı. Capgemini Araştırma Enstitüsü’nün yayımladığı koronavirüs krizi sonrası 2020 yılı raporuna göre, son bir yılda dünya üzerindeki zenginlerin serveti 74 trilyon dolara yükseldi. Öte yandan, ABD 2019 yılında yaklaşık 5.9 milyon milyarder ve milyonere ev sahipliği yaparak dünyada en fazla “yüksek gelirli birey” barındıran ülke oldu. ABD’yi 3.3 milyonla Japonya, 1.4 milyon kişiyle Almanya ve 1.3 milyon milyonerle Çin takip etti. Dünyada en çok “yüksek gelirli birey” barındıran ilk 25 ülke, dünyanın geri kalan servetinin yüzde 61.6’sını oluştururken bu listede Türkiye yer almadı.

Listedeki ilk 10

1- Elon Musk (Tesla Inc)
2-TIm Cook (Apple)
3-Tom Rutledge
(Charter Communications)
4-Joseph IannIello (ViacomCBS)
5-SumIt SIngh (Chewy)
6-Jonathan Gray
(Blackstone Group)
7-Robert Swan (Intel)
8-Sundar PIchaI (Alphabet)
9-Satya Nadella (Microsoft)
10-Douglas Ingram
(Sarepta Therapeutics)





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