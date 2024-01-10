En düşük emekli maaşında zam hesabı değişti: İşte masadaki rakam!

7.500 TL sınır olarak kabul edilip, 7500 TL’nin altında emekli maaşı alanlara refah payı ile birlikte %49,25 oranında zam verilmesi,

7500 TL üstünde maaş alanlar için ise refah payı ile birlikte %43,85 civarı bir zam öngörüsü var.

Memur ve memur emeklileri ise temmuzda toplu sözleşmeden kaynaklı %18,60’lık bir maaş farkı alacaklar. SSK ve Bağkur emeklileri ise enflasyonun yüzde 24 çıkmasıyla birlikte bu oranı hak edecekler. Yani SSK ve Bağkur emeklileri, memur ve memur emeklilerine göre yüzde 5.40 oranında daha fazla zam alacaklar.

Bu dönemde 7500 TL’nin üzerinde maaş alanlara 43.85 oranında zam yapılırsa, o zaman temmuz ayında memur emeklisi ile SSK ve Bağkur emeklisi maaş zam oranları dengeye gelecek ve zam oranları eşitlenmiş olacaktır.

KÖK MAAŞLARA BİR DÜZENLEME OLACAK MI?

Kamuoyunda dolaşan haberlerde kök maaşı 7500 TL’nin altında olanlarla ilgili de çalışmaların olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda en düşük emekli maaşının 10 bin veya 10 bin 250 TL olması durumunda bu kapsamdaki emekli sayısının 4 milyon 900 bin kişiden 5 milyon 200 bin kişiye yükseleceği hesaplanıyor.





Tabi buradaki refah payının, bütçe dengelerini bozmadan enflasyon ile mücadele sürecini sekteye uğratmadan itina ile hesaplandığını unutmamak gerekli.



EMEKLİYE OLASI BİR EK ZAM DÜZENLEMESİ MECLİS’TEN NE ZAMAN GEÇER? Meclis bilindiği üzere ocak ayının 16’sı gibi açılacak. Emeklilerimiz ise ayın 17’sinde maaş almaya başladıkları için ek zam ocak ayına yetişmeyecektir. Muhtemel olarak Meclis süreci sonrası düzenleme şubat ayında tamamlanacak ancak ek zammın ocak maaşlarına ilave fark şeklinde yansıtılacağı konuşulmaktadır. EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? En düşük emekli aylığı için bir tahmin yürütmek gerekirse ben 10 bin TL altına düşmeyeceğini düşünüyorum. Tabi bütçe dengeleri, deprem ve EYT sürecinde olan emekli sayılarımız yapılacak olan artışta en önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.” En düşük emekli maaşına %50’lik bir zam yapılırsa bu tutar 11.250 TL civarına yükselecek. Emeklilerin %55’inin en düşük emekli maaşı alan grup içerisine gireceği öngörülmektedir.Tabi buradaki refah payının, bütçe dengelerini bozmadan enflasyon ile mücadele sürecini sekteye uğratmadan itina ile hesaplandığını unutmamak gerekli.

En düşük emekli aylığına yüzde 49.25, üstündekilere de yüzde 43.85 oranında zam yapıldığında %5,40 oranında bir fark çıkıyor. ‘Bu fark nereden kaynaklanıyor?’ sorusunun cevabı ise şöyle: Temmuz ayı enflasyon beklentisi %24 olarak tahmin ediliyor.