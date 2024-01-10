10.01.2024 17:24:06 En düşük emekli maaşında zam hesabı değişti: İşte masadaki rakam! - Türkiye'nin bir numaralı finans ve ekonomi portalı uzmanpara.com.
Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

En düşük emekli maaşında zam hesabı değişti: İşte masadaki rakam!

10.01.2024 17:22

Son güncelleme : 10.01.2024 17:23


Son 6 ayın enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 37.57 oranında zam alırken, memur ve memur emeklileri toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49.25 oranında zammı hak etti. Memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranında 11-12 puanlık bir fark bulunuyor. Bu kapsamda SSK ve Bağkur emeklileri için bir ek zam beklentisi oluştu. Peki emekli maaşı düşük olanların kök maaşlarında bir değişiklik olacak mı? İşte detaylar..

Milyonlarca emeklinin gözü kulğaı ek zamma çevrilmiş durumda... Peki emekli maaşı düşük olanların kök maaşlarında bir değişiklik olacak mı? İşte detaylar..

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, emeklilere kademeli zam yapılabileceğini söyledi. Yılmaz’ın milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamalar şu şekilde:
 
“Hükümet cephesinde bu konu ile bir çalışma olduğunu biliyoruz. Çeşitli alternatifler üzerinde duruluyor. Masadaki alternatiflerden birisi de kademeli bir zam. Kademeli zamda şu şekilde bir formül düşünülüyor.

7.500 TL sınır olarak kabul edilip, 7500 TL’nin altında emekli maaşı alanlara refah payı ile birlikte %49,25 oranında zam verilmesi,
 
7500 TL üstünde maaş alanlar için ise refah payı ile birlikte %43,85 civarı bir zam öngörüsü var.
 
En düşük emekli aylığına yüzde 49.25, üstündekilere de yüzde 43.85 oranında zam yapıldığında %5,40 oranında bir fark çıkıyor. ‘Bu fark nereden kaynaklanıyor?’ sorusunun cevabı ise şöyle: Temmuz ayı enflasyon beklentisi %24 olarak tahmin ediliyor.

Memur ve memur emeklileri ise temmuzda toplu sözleşmeden kaynaklı %18,60’lık bir maaş farkı alacaklar. SSK ve Bağkur emeklileri ise enflasyonun yüzde 24 çıkmasıyla birlikte bu oranı hak edecekler. Yani SSK ve Bağkur emeklileri, memur ve memur emeklilerine göre yüzde 5.40 oranında daha fazla zam alacaklar.
 
Bu dönemde 7500 TL’nin üzerinde maaş alanlara 43.85 oranında zam yapılırsa, o zaman temmuz ayında memur emeklisi ile SSK ve Bağkur emeklisi maaş zam oranları dengeye gelecek ve zam oranları eşitlenmiş olacaktır.
 
KÖK MAAŞLARA BİR DÜZENLEME OLACAK MI?
 
Kamuoyunda dolaşan haberlerde kök maaşı 7500 TL’nin altında olanlarla ilgili de çalışmaların olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda en düşük emekli maaşının 10 bin veya 10 bin 250 TL olması durumunda bu kapsamdaki emekli sayısının 4 milyon 900 bin kişiden 5 milyon 200 bin kişiye yükseleceği hesaplanıyor.
 
En düşük emekli maaşına %50’lik bir zam yapılırsa bu tutar 11.250 TL civarına yükselecek. Emeklilerin %55’inin en düşük emekli maaşı alan grup içerisine gireceği öngörülmektedir.

Tabi buradaki refah payının, bütçe dengelerini bozmadan enflasyon ile mücadele sürecini sekteye uğratmadan itina ile hesaplandığını unutmamak gerekli.

EMEKLİYE OLASI BİR EK ZAM DÜZENLEMESİ MECLİS’TEN NE ZAMAN GEÇER?
 
Meclis bilindiği üzere ocak ayının 16’sı gibi açılacak. Emeklilerimiz ise ayın 17’sinde maaş almaya başladıkları için ek zam ocak ayına yetişmeyecektir.
 
Muhtemel olarak Meclis süreci sonrası düzenleme şubat ayında tamamlanacak ancak ek zammın ocak maaşlarına ilave fark şeklinde yansıtılacağı konuşulmaktadır.
 
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
 
En düşük emekli aylığı için bir tahmin yürütmek gerekirse ben 10 bin TL altına düşmeyeceğini düşünüyorum. Tabi bütçe dengeleri, deprem ve EYT sürecinde olan emekli sayılarımız yapılacak olan artışta en önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.”





'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:087.877
Değişim :  1,82% |  140,87
Açılış :  7.734  
Önceki Kapanış :  7.736  
En Düşük
7.709 En Yüksek
7.882
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKOS 52,80 361.596.507 % 10,00  
SUMAS 243,10 1.466.881 % 10,00  
BAYRK 21,14 44.317.117 % 9,99  
BRKSN 26,64 31.747.097 % 9,99  
MARKA 47,18 19.667.868 % 9,98  
daha fazla
17:06 Alış Satış %  
Dolar 29,9666 29,9718 % 0,16  
Euro 32,8026 32,8169 % 0,24  
Sterlin 38,0137 38,2043 % 0,28  
Frank 35,0006 35,2114 % 0,09  
Riyal 7,9659 8,0058 % 0,13  
daha fazla
17:06 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,87 22,90 % 0,66  
Platin 928,22 929,94 % 0,66  
Paladyum 991,54 995,84 % 0,66  
Brent Pet. 78,53 78,53 % 0,66  
Altın Ons 2.029,47 2.029,79 % 0,66  
Seans Raporu 17:06
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru