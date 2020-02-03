GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

En fazla ihracat otomotiv endüstrisinde oldu

03.02.2020 13:18

Son güncelleme : 03.02.2020 13:20
Otomotiv endüstrisi, ocak ayında 2 milyar 402 milyon 323 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.



AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 402 milyon 323 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisi böylece ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 700 milyon 258 bin dolarla kimyevi  maddeler ve mamülleri, 1 milyar 495 milyon 475 bin dolarla hazır giyim ve  konfeksiyon takip etti.

Ocak ayında en fazla ihracat artışı yüzde 30,5 ile ile süs bitkileri  ve mamülleri sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 75,5'ini gerçekleştiren  sanayi grubunda 2019 yılının aynı dönemine göre, yüzde 5,1'lik artışla 11 milyar  153 milyon 283 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 13,9'unu oluşturan tarım  grubunda yüzde 9 yükselişle 2 milyar 50 milyon 283 bin dolarlık, toplam  ihracattan yüzde 2,2 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 8,6 artışla 330  milyon 359 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA GERÇEKLEŞTİ

Ülke verilerine bakıldığında ise en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3  ülke sırasıyla 1,4 milyar dolar ile Almanya, 889 milyon dolar ile İtalya ve 870  milyon dolar ile Birleşik Krallık oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde  49,2 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67,1 olarak gerçekleşti. Türkiye'nin en  büyük pazarı olan Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı ocakta yüzde 50 oldu.

İllerin ihracatına bakıldığında ocak ayında 53 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; 5,6 milyar dolarla İstanbul,  1,3 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa olarak dikkati çekti.

En dikkat çekici artışlar ise yüzde 110 artışla 30 milyon dolar  ihracata imza atan Karabük, yüzde 33 artışla 11 milyon dolara ulaşan Kırklareli  ve yüzde 33 artışla 17 milyon dolar ihracat yapan Giresun’da gözlendi. Karabük’te Çelik, Makine ve Hazırgiyim, Kırklareli’nde Hububat ve Giresun’da Fındık sektörleri ocak ayında ihracat başarısını pekiştirdi.

Ay boyunca 174 ülkeye ihracatta TL kullanıldı, toplam rakam 4,4 milyar  TL oldu. 6 bin 404 firma ocak ayında beyannamelerinde Türk Lirasını tercih etti.







uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:05119.352
Değişim :  0,18% |  212,13
Açılış :  119.437  
Önceki Kapanış :  119.140  
En Yüksek
119.527 En Düşük
118.762
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYSAS 8,49 15.181.123 % 19,92  
RYGYO 7,78 6.774.670 % 19,88  
ISATR 253.000,00 253.000 % 15,00  
QNBFL 144,00 150.672 % 14,20  
LUKSK 11,79 4.358.664 % 11,86  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8024 7,8415 % -0,98  
Frank 6,1829 6,2202 % -0,09  
Riyal 1,5904 1,5984 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.578 1.578 -8,81  
Altın Gr. 304 304 -1,45  
Cumhuriyet 2.008 2.038 -13,00  
Tam 2.001 2.051 -10,12  
Yarım 967 992 -4,89  
Çeyrek 485 496 -2,45  
Gümüş.Ons 17,76 17,80 -0,24  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 -0,04  
B. Petrol 56,23 56,23 -0,39  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru