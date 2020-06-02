Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

En fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı

02.06.2020 13:08

Son güncelleme : 02.06.2020 13:08
Otomotiv endüstrisi, geçen ay 1 milyar 202 milyon 942 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.



AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv  endüstrisi, 1 milyar 202 milyon 942 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini, 1 milyar 177 milyon 318 bin dolarla kimyevi  maddeler ve mamülleri, 840 milyon 203 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon takip  etti.

Mayıs ayında en fazla ihracat artışı yüzde 13,4 ile yaş meyve ve sebze  sektöründe gerçekleşti. Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 71,5'ini  gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 45,2'lik azalışla 7 milyar 120 milyon 709  bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde, toplam ihracatın 15,9'unu oluşturan tarım grubunda  yüzde 21,4'lük düşüşle 1 milyar 581 milyon 57 bin dolarlık, toplam ihracattan  yüzde 2,7 pay alan madencilik grubunda yüzde 40,5'lik azalışla 272 milyon 798 bin  dolarlık ihracat yapıldı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise  919 milyon dolar ile  Almanya, 881,6 milyon dolar ile ABD ve 602,9 milyon dolar ile Irak oldu. İlk 10  ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,2 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67,4’e  yükseldi.Aralarında ABD, Almanya, İspanya ve Irak’ın da yer aldığı tam 16 ülkeye  her sektör ihracat gerçekleştirmeyi başardı. En büyük pazar olan Avrupa  Birliği’nin ihracattaki payı 4,53 milyar dolarlık bir hacim ile yüzde 45,4  seviyesine düştü.

İllerin ihracatına bakıldığında, mayıs ayında 13 il ihracatını  artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 3 milyar 822 milyon  dolarla İstanbul, 626 milyon dolarla Kocaeli ve 589 milyon dolarla İzmir oldu. En  dikkat çekici artışlar ise yüzde 981 artışla 42 milyon dolar ihracata imza atan  Yalova, yüzde 460 artışla 38 milyon dolara ulaşan Kastamonu ve yüzde 324 artışla  7 milyon dolar ihracat yapan Gümüşhane’de yaşandı.

160 ÜLKEYE 2,9 MİLYAR TL İLE İHRACAT YAPILDI

Mayıs ayında 160 ülkeye ihracatta 2 milyar 926 milyon TL tutarında  ihracat gerçekleştirildi. 4 bin 929 firma ihracat işlemlerinde Türk Lirasını  tercih etti. Miktar bazında ihracat ise mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde  23,5 düşüşle 10,7 milyon ton olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde avro/dolar  paritesinin negatif etkisi 129 milyon 451 bin dolar oldu.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:53108.414
Değişim :  1,07% |  1.147,98
Açılış :  107.788  
Önceki Kapanış :  107.266  
En Yüksek
108.484 En Düşük
107.768
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMNIS 4,07 34.363 % 10,00  
FRIGO 16,30 559.579 % 9,99  
CASA 23,40 65.801 % 9,96  
TKURU 16,57 181.442 % 9,95  
TSGYO 3,76 7.141.913 % 9,94  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4874 8,5299 % 0,10  
Frank 7,0246 7,0670 % -0,46  
Riyal 1,7988 1,8079 % -0,52  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.739 1.740 0,16  
Altın Gr. 379 379 -1,97  
Cumhuriyet 2.457 2.495 -13,60  
Tam 2.529 2.560 -21,70  
Yarım 1.234 1.257 -6,80  
Çeyrek 617 627 -3,40  
Gümüş.Ons 18,27 18,30 -0,01  
Gümüş Gr. 3,98 3,99 -0,02  
B. Petrol 39,37 39,37 1,05  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru