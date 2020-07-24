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En fazla üretim ve teslimat linyitte yapıldı

24.07.2020 10:20

Son güncelleme : 24.07.2020 10:23
Katı yakıtlarda mayıs ayında en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin katı yakıt  istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayıs ayında katı yakıtların toplam satılabilir üretim  miktarları, linyitte 3 milyon 969 bin 40 ton, taş kömürü kokunda 353 bin 285 ton  ve taş kömüründe 17 bin 354 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 3 milyon 554 bin 833 ton, taş  kömüründe 2 milyon 145 bin 165 ton ve taş kömürü kokunda 346 bin 124 ton olarak  hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde,  mayısta taş kömürü teslimatının yüzde 50,5'i termik santrallere, yüzde 24'ü kok  tesislerine, yüzde 12,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit  teslimatının yüzde 86,1'i termik santrallere ve yüzde 9,8'i demir-çelik  haricindeki sanayiye gerçekleştirildi. Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat  yüzde 98,8 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı ocak-mayıs  döneminde yüzde 107,4 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü  kokunda yüzde 90,1, taş kömüründe yüzde 2,5 olarak belirlendi.




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