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Endonezya, ABD’nin Çin’deki yatırımları için yeni üs olmak istiyor

16.05.2020 14:33

Son güncelleme : 16.05.2020 14:33
Endonezya, ABD’nin Çin’deki yatırımlarını kendi pazarına çekmek için özel ekonomik bölge kurmayı planlıyor.



AA

ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesinin Çin’deki yatırımlarının yerini değiştirme isteğine karşılık Endonezya’nın Orta Cava eyaletindeki Brebes  bölgesinin taşınma yeri olarak hazırlandığı gündeme geldi.

Orta Cava eyaleti valisi Ganjar Pranowo, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Devlet Başkanı Joko Widodo ile ABD Başkanı Donald Trump arasında kendi bölgelerini kapsayacak şekilde yatırım görüşmeleri olduğunu belirtti.

Merkezi hükümetin, bölgelerinde yapılacak özel ekonomi bölgesi için  yer önerisi konusunda kendisiyle temasa geçtiğini aktaran Pranowo, iki lider arasında yatırımların henüz detaylanmadığını ve şirketlere ilişkin de kendisine  bilgi verilmediğini ifade etti.

Öte yandan Pranowo, Kendal, Jepara ve kuzey kıyı bölgelerinin Güney  Kore, Japonya, Çin ve Avrupa ülkelerinin de yatırım hedefi olduğunu belirterek,  Alman spor giyim devi Adidas’ın ayakkabı fabrikasını Brebes bölgesine  taşıyacağını bildiğini ancak resmi taşınma tarihinin henüz kendisine ulaşmadığı bilgisini paylaştı.

4 BİN HEKTARLIK SANAYİ BÖLGESİ PLANLANIYOR

Endonezya Denizcilik ve Yatırım Bakanı Luhut Pandjaitan, geçen hafta,  tarihini belirtmediği Widodo ve Trump arasındaki telefon görüşmesinde, ABD’nin  Çin’deki şirketlerini Endonezya’ya taşıma konusunun ele alındığını  açıklamıştı.

İki lider arasında özellikle ilaç sektörü için yatırımların konu  olduğunu dile getiren Pandjaitan, Brebes’te 4 bin hektarlık alanın özel ekonomik alana dönüştürülmesinin planlandığını belirtmişti.

Widodo ve Trump, en son 24 Nisan’daki telefon görüşmesinde, salgınla  mücadele ve Endonezya’ya solunum cihazı yardımının yanı sıra ticaret ve ekonomik  ilişkilerin güçlendirilmesini ele almıştı.




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