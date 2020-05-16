Endonezya`da 67 milyon kişi yoksulluk riski altında













AA

Endonezyalı uzmanlar, Kovid-19 salgınının ülke ekonomisine etkileri, artan işsizlik ve yoksulluğun yanı sıra ekonomik önlem ve teşviklere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.Endonezya Ekonomi Reform Merkezi (CORE) Analisti ve ekonomist Ahmed Akbar Susamto, ülke genelinde birçok sektörde yaşanan ekonomik durgunlukla insanların gelir kaybı yaşadığını veya işlerinden olduğunu belirtti.Susamto, ülkede yoksulluğa yakın insanların genellikle kayıt dışı çalıştığını ve sosyal desteğe bağımlı olduğunu belirterek, "Tahminlerimize göre, salgın nedeniyle nüfusun yüzde 25’ini oluşturan 67 milyon kişi yoksulluk sınırının altında kalma riskiyle karşı karşıya. Bu, mevcut yoksulluk sınırının altında olan 25,1 milyon kişinin iki buçuk katını oluşturuyor.'' diye konuştu.Hükümetin gerekli ekonomik tedbirleri almaması ve yardımların ulaşmaması durumunda yoksul insanların artacağını vurgulayan Susamto, ''Araştırmalarımıza göre, salgından kaynaklı ekonomik tahribatın devam etmesi halinde 2020’nin ikinci çeyreği için yoksulluk sınırı ülke nüfusunda yüzde 9,4’ten yüzde 14,35’e çıkabilir.'' değerlendirmesinde bulundu.Susamto, ülkede turizm ve hizmet sektörü başta olmak üzere çeşitli alanlarda özellikle kayıt dışı işçi sayısının fazla olmasından dolayı işsizlikte de artış beklediklerini aktardı.Salgın ve kısıtlamaların sürecine göre, işsizlik rakamlarında farklı oranlar olabileceğini ifade eden Susamto, ''Çeşitli sektörlerde yaşanacak iş kayıplarıyla işsizlik oranı en iyi durumda yüzde 8,2’ye, en kötü durumda ise yüzde 11,47’ye çıkabilecek. Buna göre, iyimser senaryoda 4,25 milyon, kötü senaryoda ise 9,35 milyon kişinin işsiz kalmasını tahmin ediyoruz.'' şeklinde konuştu.Mevcut ekonomik yavaşlamanın tüm sektörlerde hissedildiğine işaret eden CORE Genel Müdürü Muhammed Faisal, ''Bu nedenle hükümetin vergi indirimlerinde bulunması, tazminat ödemelerini hızlandırması ve vergi taksitlerinin de ödemesinde esneklik yapması gerekiyor.'' diye konuştu.Elektrik, su ve yakıt gibi temel ihtiyaçlarda maliyet yükünün de azaltması gerektiğini söyleyen Faisal, ''Hükümet, yavaşlayan ekonomik döngünün etkisini azaltmak için insanların satın alma gücünü korumalı.'' ifadesini kullandı.Faisal, ekonomideki hareketliliğin devamı için yaşanan gelir kaybı ve iş kaybından dolayı nakit yardımı dahil birçok sosyal destek politikasının da desteklenmesi gerektiğini kaydetti.Ekonomi ve Finans Geliştirme Enstitüsü (Indef) Genel Müdürü Tevhid Ahmed de tüm dünyada olduğu gibi Endonezya’da da Kovid-19 salgınının ekonomik yaşamı büyük ölçüde durma noktasına getirdiğini söyledi.Ülke ekonomisinin dinamosu konumundaki Cava Adası’nda sosyal kısıtlamalar nedeniyle turizm, ulaşım, ticaret ve imalat sektörlerinin engellerle karşılaştığını dile getiren Ahmed, ''Bu yıl yüzde 5,3 büyümesi öngörülen Endonezya ekonomisinin salgın nedeniyle yüzde 2,3 civarında büyüme kaydetmesi bekleniyor.'' dedi.Salgın nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,97 ile 2001’den bu yana en zayıf büyümesini kaydeden ve şu ana kadar da yaklaşık 3 milyon istihdam kaybının yaşandığı Endonezya’da geçen yılın aynı döneminde ekonomide yüzde 5,07 büyüme gerçekleşmişti.Salgınla mücadele için mart ayı sonunda 405,1 trilyon rupiah (yaklaşık 25 milyar dolar) ek bütçe ayıran hükümet, salgının etkilerine karşı çeşitli ekonomik önlem ve destek paketleriyle ekonomiyi canlandırmak istiyor.Haziran ve temmuz ayında kısıtlamaların aralıklarla hafifletilmesi planlanan Endonezya’da, işletmelerin kademeli olarak açılmasıyla ekonomide üçüncü çeyrekte toparlanmanın başlaması bekleniyor.Yetkililer, planlamalara rağmen kısıtlamaların gevşetilmesinde öncelikli olarak salgının ülke genelindeki yayılma eğiliminin belirleyici olacağını belirtiyor.