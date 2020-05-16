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Endonezya`da 67 milyon kişi yoksulluk riski altında

16.05.2020 12:12

Son güncelleme : 16.05.2020 12:12
Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi Endonezya’da, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 67 milyon kişi yoksulluk riski altında bulunuyor.



AA

Endonezyalı uzmanlar, Kovid-19 salgınının ülke ekonomisine etkileri, artan işsizlik ve yoksulluğun yanı sıra ekonomik önlem ve teşviklere ilişkin AA  muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Endonezya Ekonomi Reform Merkezi (CORE) Analisti ve ekonomist Ahmed  Akbar Susamto, ülke genelinde birçok sektörde yaşanan ekonomik durgunlukla  insanların gelir kaybı yaşadığını veya işlerinden olduğunu belirtti.

Susamto, ülkede yoksulluğa yakın insanların genellikle kayıt dışı  çalıştığını ve sosyal desteğe bağımlı olduğunu belirterek, "Tahminlerimize göre,  salgın nedeniyle nüfusun yüzde 25’ini oluşturan 67 milyon kişi yoksulluk  sınırının altında kalma riskiyle karşı karşıya. Bu, mevcut yoksulluk sınırının  altında olan 25,1 milyon kişinin iki buçuk katını oluşturuyor.'' diye  konuştu.

Hükümetin gerekli ekonomik tedbirleri almaması ve yardımların  ulaşmaması durumunda yoksul insanların artacağını vurgulayan Susamto,  ''Araştırmalarımıza göre, salgından kaynaklı ekonomik tahribatın devam etmesi  halinde 2020’nin ikinci çeyreği için yoksulluk sınırı ülke nüfusunda yüzde  9,4’ten yüzde 14,35’e çıkabilir.'' değerlendirmesinde bulundu.

Susamto, ülkede turizm ve hizmet sektörü başta olmak üzere çeşitli  alanlarda özellikle kayıt dışı işçi sayısının fazla olmasından dolayı işsizlikte  de artış beklediklerini aktardı.

Salgın ve kısıtlamaların sürecine göre, işsizlik rakamlarında farklı  oranlar olabileceğini ifade eden Susamto, ''Çeşitli sektörlerde yaşanacak iş  kayıplarıyla işsizlik oranı en iyi durumda yüzde 8,2’ye, en kötü durumda ise  yüzde 11,47’ye çıkabilecek. Buna göre, iyimser senaryoda 4,25 milyon, kötü  senaryoda ise 9,35 milyon kişinin işsiz kalmasını tahmin ediyoruz.'' şeklinde  konuştu.

Mevcut ekonomik yavaşlamanın tüm sektörlerde hissedildiğine işaret  eden CORE Genel Müdürü Muhammed Faisal, ''Bu nedenle hükümetin vergi  indirimlerinde bulunması, tazminat ödemelerini hızlandırması ve vergi  taksitlerinin de ödemesinde esneklik yapması gerekiyor.'' diye konuştu.

Elektrik, su ve yakıt gibi temel ihtiyaçlarda maliyet yükünün de  azaltması gerektiğini söyleyen Faisal, ''Hükümet, yavaşlayan ekonomik döngünün  etkisini azaltmak için insanların satın alma gücünü korumalı.'' ifadesini  kullandı.

Faisal, ekonomideki hareketliliğin devamı için yaşanan gelir kaybı ve  iş kaybından dolayı nakit yardımı dahil birçok sosyal destek politikasının da  desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Ekonomi ve Finans Geliştirme Enstitüsü (Indef) Genel Müdürü Tevhid  Ahmed de tüm dünyada olduğu gibi Endonezya’da da Kovid-19 salgınının ekonomik  yaşamı büyük ölçüde durma noktasına getirdiğini söyledi.

Ülke ekonomisinin dinamosu konumundaki Cava Adası’nda sosyal  kısıtlamalar nedeniyle turizm, ulaşım, ticaret ve imalat sektörlerinin engellerle  karşılaştığını dile getiren Ahmed, ''Bu yıl yüzde 5,3 büyümesi öngörülen  Endonezya ekonomisinin salgın nedeniyle yüzde 2,3 civarında büyüme kaydetmesi  bekleniyor.'' dedi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE EKONOMİNİN TOPARLANMASI BEKLENİYOR

Salgın nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,97 ile 2001’den bu  yana en zayıf büyümesini kaydeden ve şu ana kadar da yaklaşık 3 milyon istihdam  kaybının yaşandığı Endonezya’da geçen yılın aynı döneminde ekonomide yüzde 5,07  büyüme gerçekleşmişti.

Salgınla mücadele için mart ayı sonunda 405,1 trilyon rupiah (yaklaşık  25 milyar dolar) ek bütçe ayıran hükümet, salgının etkilerine karşı çeşitli  ekonomik önlem ve destek paketleriyle ekonomiyi canlandırmak istiyor.

Haziran ve temmuz ayında kısıtlamaların aralıklarla hafifletilmesi  planlanan Endonezya’da, işletmelerin kademeli olarak açılmasıyla ekonomide üçüncü  çeyrekte toparlanmanın başlaması bekleniyor.

Yetkililer, planlamalara rağmen kısıtlamaların gevşetilmesinde  öncelikli olarak salgının ülke genelindeki yayılma eğiliminin belirleyici  olacağını belirtiyor.




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