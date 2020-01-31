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Enerji ithalatı faturası azaldı

31.01.2020 10:32

Son güncelleme : 31.01.2020 10:32
Türkiye`nin enerji ithalatı için ödediği tutar, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 azalarak 3 milyar 633 milyon 655 bin dolara geriledi.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, geçen yıl aralıkta Türkiye'nin toplam ithalat tutarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 azalarak 202 milyar 705  milyon dolar oldu.

Bunun 3 milyar 633 milyon 655 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

2018 Aralık'ta bu rakam 3 milyar 924 milyon 318 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 7,4'lük düşüş oldu.

Öte yandan, geçen yıl aralıkta önceki yılın aynı ayına göre ham petrol ithalatı yüzde 22 artarak 2 milyon 576 bin 637 tona yükseldi.




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