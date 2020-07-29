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Enerji ithalatı faturası geriledi

29.07.2020 10:23

Son güncelleme : 29.07.2020 10:23
Türkiye`nin enerji ithalatı için ödediği tutar, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,2 azalarak 1 milyar 572 milyon 718 bin dolara geriledi.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan  geçici dış ticaret istatistiklerine göre, haziranda Türkiye'nin toplam ithalatı,  geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 artarak 16 milyar 307 milyon 756 bin dolar  oldu.

Bunun 1 milyar 572 milyon 718 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı  olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından  elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yılın haziran ayında bu rakam 2 milyar 868 milyon 519 bin dolar  olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı  faturası yüzde 45,2 azaldı.

Öte yandan, haziranda geçen yılın aynı ayına göre ham petrol ithalatı  yüzde 21,9 azalarak 1 milyon 651 bin 368 tona geriledi.




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