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Enerji teşvikinden kısmen devreye alınan yatırımlar da yararlanacak

28.07.2020 10:19

Son güncelleme : 28.07.2020 10:27
Proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin karar kapsamında enerji desteğinden yararlanılması için yatırımın kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edilmesi yeterli olacak.



AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yatırımlara Proje Bazlı Devlet  Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik  Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin  Karar kapsamında yer alan desteklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları  düzenliyor.

Değişiklikle, nitelikli personel desteğinin, yatırım veya işletme  döneminde uygulanacağına ilişkin ibare kaldırıldı. Bu destek, yatırım teşvik  belgesi kapsamındaki yatırım ile istihdam edilen nitelikli personel dikkate  alınarak uygulanacak.

Enerji desteği de kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edildiği veya  tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden aydan itibaren, kararda belirlenen  oran ve süre aşılmamak kaydıyla azami destek tutarına ulaşıncaya kadar  uygulanacak.

Enerji desteğinden yararlanılabilmesi için, kısmen işletmeye  geçildiğinin Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından yerinde  tespit edildiğine ilişkin raporun onaylanması ile yatırım harcamalarına ilişkin  yeminli mali müşavir raporunun Bakanlığa gönderilmesi gerekecek.

Enerji desteği uygulamasına, kısmen işletmeye geçildiğinin tespit  edildiği veya tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden ayda düzenlenen  faturanın ilk okuma tarihinden itibaren başlanacak. Sigorta primi işveren hissesi desteğine başlanması için "yatırım  döneminde" olunması hükmü de kaldırıldı.




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