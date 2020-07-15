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Enerjide yabancı yatırım yeniden artacak

15.07.2020 11:18

Son güncelleme : 15.07.2020 11:26
Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, öngörülebilirlik ve güvenin artmasıyla enerji sektörünün yeniden uzun vadeli yabancı yatırım çekebileceğini belirterek, "Türkiye ekonomisinin güçlü temellere sahip olduğunu ve ekonomik büyümeyle enerji talebinin de artacağını öngörüyoruz. Enerji sektörünün planlı şekilde büyümesi artacak talebe cevap verilebilmesi açısından oldukça kritik." dedi.



AA

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda enerji  sektöründeki finansmanın ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji yatırımlarına  kaydığını ifade etti.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle süreçler  yavaşladığından bazı projelerde izinlerin aksadığına işaret eden Edin, bu nedenle  projeler ve finansmanın etkilenmemesi için yatırımcıların kamudan mücbir sebep  kaynaklı süre uzatılması talebi olduğunu söyledi.

Edin, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması  (YEKDEM) süresinin limitli de olsa uzatılmasının tüm sektörü rahatlatacağını  vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Finansman için en önemli şart öngörülebilirlik. Belirsizliklerin bu  kadar yüksek olduğu bir ortamda bir de YEKDEM'e yetişme riskinin olması bankalar  için yönetmesi zor bir süreç. Bankalar, yenilenebilir enerji projelerinde inşaat  sürecini daha yakın takip etmeye başladı. Bu yüzden yılın ikinci yarısı, yoğun  olarak mevcutta finansman sağlamayı kabul ettiğimiz projelerin takibiyle geçecek  diyebiliriz."

Edin, yenilenebilir enerjide ayrıca mini güneş Yenilenebilir Enerji  Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerinin yapılacağını anımsatarak, "Bu ihaleler tabana  yayılıyor. Bu nedenle daha çok yatırımcının yarışmaya katılma şansı olacak.  Rekabetin yüksek olmasını bekliyoruz. Birçok güneş ekipman üreticisinin yüzde 70  yerlilik şartını sağlayacak şekilde hücre yatırımı da planladığını duyuyoruz.  Yarışmada rekabetçi fiyatlara ulaşabilmek için en önemli parametrelerin başında  yatırım maliyetinin ne olacağı geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mini YEKA ihale modelinde fiyat eskalasyonunun (farkının) piyasa takas  fiyatına endeksli olduğunu belirten Edin, sermaye yapısı güçlü olan  yatırımcıların ihalelerde ön plana çıkacağını ve bazı projelerde yüzde 50 sermaye  gerekebileceğini dile getirdi.

ENERJİ TALEBİ BÜYÜYECEK

Edin, enerji sektörünün Kovid-19 salgınından önceki dönemde de düşen  petrol fiyatları ve arz fazlası nedeniyle sıkıntılı olduğunu söyledi.

Salgın sürecinde talebin daralması ve emtia fiyatlarının gerilemesinin  sektörün toparlanmasını geciktirdiğini dile getiren Edin, şöyle devam etti:

"Tüm sektör oyuncularının, kamunun önderliğinde güven ve  öngörülebilirliği artıracak adımlarla enerji sektörünü yurt dışından uzun vadeli  yatırım çekebilecek eski günlerine döndürebileceği görüşündeyiz. Enerji talebinde  dönemsel gerilemeler yaşansa da Türkiye ekonomisinin güçlü temellere sahip  olduğunu ve ekonomik büyümeyle enerji talebinin de artacağını öngörüyoruz. Enerji  sektörünün planlı şekilde büyümesi artacak talebe cevap verilebilmesi açısından  oldukça kritik."

YERLİ KÖMÜR SANTRALLERİNDE 2,5 MİLYAR DOLARLIK YAPILANDIRMA

Yeniden yapılandırma aşamasındaki projeleri de değerlendiren Edin,  geçen yıl itibarıyla enerji sektöründe 13 milyar dolarlık portföyde yapılandırma  ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Edin, Kovid-19 sürecinde bu portföye yeni bir giriş olmadığını ve söz  konusu 13 milyar dolarlık portföyün 7,5 milyar dolarlık kısmının geçen yıl sonuna  doğru yapılandırıldığını söyledi.

Bu rakamın kısa sürede 10 milyar dolara çıkmasını beklediklerini fakat  yerli kömür santrallerinin kapatılmasıyla sürecin sekteye uğradığını belirten  Edin, şunları kaydetti:

"Santrallerin geçici faaliyet belgesi almasıyla süreç yeniden başladı  ve yılın sonuna doğru 2,5 milyar dolar seviyesindeki yerli kömür projesinin  finansmanı da yapılandırılmış olacak. Kalan 3 milyar dolarlık kısım ise ağırlıklı  olarak doğal gaz santrallerinden oluşuyordu. Bu projelerin nakit akış yaratma  kapasitesi oldukça sınırlı olduğu için yapılandırma alternatifi pek olası  görülmüyor. Buna paralel olarak bir işlemde iflas aşamasına geçildiğini de  gözlemledik."




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