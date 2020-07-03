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Enflasyon rakamları açıklandı

03.07.2020 10:01

Son güncelleme : 03.07.2020 10:07
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 12,62, aylık yüzde 1,13 arttı.



TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,88 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ %4,84 İLE HABERLEŞME GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,32 ile eğlence ve kültür, %9,74 ile ev eşyası ve %10,66 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %22,41 ile alkollü içecekler ve tütün, %19,80 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %14,95 ile konut oldu.

AYLIK DÜŞÜŞ GÖSTEREN TEK GRUP %1,60 İLE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Haziran ayında azalış gösteren tek ana grup %1,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. En az artış gösteren gruplar ise %0,70 ile konut, %0,87 ile alkollü içecekler ve tütün ve %0,97 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %4,49 ile ulaştırma, %2,83 ile lokanta ve oteller ve %2,45 ile eğlence ve kültür oldu.

Haziran 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 71 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 57 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 290 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %11,95, AYLIK %1,86 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,42 artış gerçekleşti.








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YKGYO 4,00 45.210.283 % 0,00  
SODA 6,57 333.998.189 % 0,00  
TIRE 7,15 83.783.850 % 0,00  
TRGYO 3,65 262.431.820 % 0,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5270 8,5697 % 0,09  
Frank 7,2179 7,2614 % -0,04  
Riyal 1,8220 1,8311 % 0,02  
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Altın Ons 1.775 1.776 0,00  
Altın Gr. 391 391 -0,10  
Cumhuriyet 2.593 2.634 12,00  
Tam 2.608 2.621 0,40  
Yarım 1.267 1.282 0,20  
Çeyrek 634 642 0,10  
Gümüş.Ons 18,01 18,04 0,08  
Gümüş Gr. 3,96 3,97 0,01  
B. Petrol 42,77 42,77 -0,37  
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