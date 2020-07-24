Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020`nin üçüncü Enflasyon Raporu`nu 29 Temmuz`da Ankara`da açıklayacak.
Enflasyon Raporu 29 Temmuz`da açıklanacak
24.07.2020 10:23
Son güncelleme : 24.07.2020 10:28
AA
TCMB'den yapılan duyuruya göre, yılın 3. Enflasyon Raporu tanıtımı amacıyla 29 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da Merkez Bankası İdare Merkezinde bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. Toplantıda Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, bir sunum yapacak.
Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek olan toplantı, yeni tip koronavirüs salgını kapsamında koruyucu önlemler gözetilerek düzenlenecek. Toplantı, TCMB'nin internet sitesi üzerinden ve bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.
"Enflasyon Raporu 2020-II" toplantısında enflasyonun, 2020 sonunda yüzde 5,5 ile yüzde 9,3 aralığında (orta noktası yüzde 7,4) gerçekleşeceği öngörülmüştü.
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|% 4,13
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|% 4,25
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|ODAS
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|42.281.154
|% -0,72
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
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|% 0,01
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|Frank
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|% 0,21
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|% 0,10
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|Alış
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|1.893
|4,85
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|Altın Gr.
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|416
|0,69
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|Cumhuriyet
|2.705
|2.730
|6,30
|
|Tam
|2.787
|2.801
|6,40
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|1.353
|1.370
|3,20
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|Çeyrek
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|1,50
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|Gümüş.Ons
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|22,65
|0,02
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