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Enflasyon Raporu 29 Temmuz`da açıklanacak

24.07.2020 10:23

Son güncelleme : 24.07.2020 10:28
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020`nin üçüncü Enflasyon Raporu`nu 29 Temmuz`da Ankara`da açıklayacak.



AA

TCMB'den yapılan duyuruya göre, yılın 3. Enflasyon Raporu tanıtımı  amacıyla 29 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da Merkez Bankası İdare Merkezinde  bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. Toplantıda Merkez Bankası Başkanı  Murat Uysal, bir sunum yapacak.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek olan toplantı, yeni tip  koronavirüs salgını kapsamında koruyucu önlemler gözetilerek düzenlenecek.  Toplantı, TCMB'nin internet sitesi üzerinden ve bankanın resmi Twitter ve YouTube  hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

"Enflasyon Raporu 2020-II" toplantısında enflasyonun, 2020 sonunda   yüzde 5,5 ile yüzde 9,3 aralığında (orta noktası yüzde 7,4) gerçekleşeceği  öngörülmüştü.




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