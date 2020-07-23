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EPDK`dan önemli açıklama

23.07.2020 15:41

Son güncelleme : 23.07.2020 15:51
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`nca (EPDK) bir kargo şirketi aracılığıyla kurumun adı kullanılarak farklı adreslere kapıda ödemeli kargo gönderildiğinin tespit edildiği bildirildi.



AA

EPDK'den yapılan açıklamada, söz konusu kargoların bir kısmı için  ödeme yapılarak teslim alındığına ilişkin şikayetlerin kuruma iletildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurumun adı kullanılarak kargo şirketi aracılığıyla akaryakıt  istasyonları dahil farklı adreslere kapıda ödemeli kargo gönderildiği, bir kısmı  için ödeme yapılarak kargonun alındığına ilişkin şikayetler kurumumuza  iletilmiştir. Kurumumuz tarafından bayi ve ilgili derneklerle irtibata geçilerek  bu ve benzeri durumlarla karşılaşıldığında kargoyu teslim almamaları ve ödeme  yapmamaları hususunda gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca, ilgililer  hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Bir kamu kurumu olan EPDK’nin ilgililere  kapıda ödemeli herhangi bir evrak göndermesi söz konusu değildir. Vatandaşların  ve bayilerin mağduriyet yaşamamaları bakımından bu konuda dikkatli olmaları,  gelen gönderinin adresine ve şirket unvanına dikkat etmeleri, en ufak bir kuşku  halinde ilgili güvenlik birimleriyle irtibata geçmeleri önem arz etmektedir."




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