Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`nun (EPDK), 1 Ağustos itibarıyla başlatacağı Yeşil Tarife (YETA) uygulamasında fiyatlar abone grubuna göre kilovatsaat başına 79,25 ile 91,46 kuruş arasında değişiklik gösterecek.
EPDK`nın Yeşil Tarife uygulaması 1 Ağustos`ta başlayacak
24.07.2020 10:46
Son güncelleme : 24.07.2020 10:51
AA
EPDK'nin, Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, tüketici yeşil tarifeye geçme talebini yazılı olarak görevli tedarik şirketine yapacak. Tarife değişikliği, talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki endeks tespitleriyle çıkarılacak faturayı takip eden ilk fatura döneminde yerine getirilecek. Yeşil tarifeye geçme talebi bir takvim yılında en fazla iki kez yapılabilecek.
Öte yandan, Kurulun görevli tedarik şirketleri tarafından, yeşil tarifeyi seçen tüketicilere 1 Ağustos itibarıyla geçerli olmak üzere uygulayacağı tarife tablosuyla ilgili onaylama kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bu kapsamda, yeşil tarife ve dağıtım bedelinin kilovatsaat fiyatı, alçak gerilim, orta gerilim, tek terimli, çift terimli olmasına, sanayi, ticarethane, mesken, tarımsal sulama ve aydınlatmada kullanılmasına göre 79,25 ile 91,46 kuruş arasında farklılık gösterecek.
İletim sistemi kullanıcılarının vergi, fon ve pay hariç kilovatsaat başına yeşil enerji bedeli 69,97 kuruş olarak belirlendi. Görevli tedarik şirketinden enerji alan tüketicilerin yeşil enerji bedeli de dağıtım bedeli hariç 69,97 kuruş olarak hesaplandı.
10:35118.767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -264,31
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
118.948
En Düşük
118.221
10:356,8495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8501
En Düşük
6,8335
10:357,9600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0213
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9600
En Düşük
7,9191
10:35417,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,99
|Açılış
|: 417,20
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
417,38
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|12,43
|4.250.665
|% 1,06
|
|DERAS
|6,25
|7.645.787
|% 0,00
|
|CASA
|22,56
|4.332
|% 0,00
|
|NATEN
|24,82
|5.755.164
|% -1,12
|
|OYAKC
|8,81
|17.330.035
|% -1,12
|
|KUTPO
|33,58
|11.444.744
|% -9,97
|
|MERIT
|33,00
|66.924
|% -9,89
|
|SELGD
|3,25
|160.472
|% -9,72
|
|SODSN
|12,01
|37.591
|% -5,43
|
|YONGA
|31,00
|79.670
|% -5,02
|
|ASELS
|35,32
|805.078.226
|% 0,51
|
|SISE
|6,59
|658.619.115
|% 4,60
|
|EKGYO
|2,33
|259.969.984
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,39
|216.819.404
|% 3,54
|
|SODA
|7,33
|194.228.822
|% 2,23
|
|EKGYO
|2,33
|259.969.984
|% 0,00
|
|SISE
|6,59
|658.619.115
|% 4,60
|
|TRKCM
|4,39
|216.819.404
|% 3,54
|
|TSKB
|1,25
|53.115.704
|% -0,79
|
|ODAS
|2,74
|76.335.420
|% -0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6885
|8,7320
|% -0,01
|
|Frank
|7,3728
|7,4172
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8202
|1,8294
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|7,77
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,90
|
|Cumhuriyet
|2.713
|2.738
|14,20
|
|Tam
|2.795
|2.809
|14,50
|
|Yarım
|1.357
|1.374
|7,10
|
|Çeyrek
|680
|688
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,76
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|4,99
|5,00
|0,02
|
|B. Petrol
|43,08
|43,08
|-0,25
|