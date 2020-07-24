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EPDK`nın Yeşil Tarife uygulaması 1 Ağustos`ta başlayacak

24.07.2020 10:46

Son güncelleme : 24.07.2020 10:51
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`nun (EPDK), 1 Ağustos itibarıyla başlatacağı Yeşil Tarife (YETA) uygulamasında fiyatlar abone grubuna göre kilovatsaat başına 79,25 ile 91,46 kuruş arasında değişiklik gösterecek.



AA

EPDK'nin, Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik  Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik  Yapılması Hakkında Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tüketici yeşil tarifeye geçme talebini yazılı olarak  görevli tedarik şirketine yapacak. Tarife değişikliği, talep tarihinin içinde  bulunduğu dönem sonundaki endeks tespitleriyle çıkarılacak faturayı takip eden  ilk fatura döneminde yerine getirilecek. Yeşil tarifeye geçme talebi bir takvim  yılında en fazla iki kez yapılabilecek.

Öte yandan, Kurulun görevli tedarik şirketleri tarafından, yeşil  tarifeyi seçen tüketicilere 1 Ağustos itibarıyla geçerli olmak üzere uygulayacağı  tarife tablosuyla ilgili onaylama kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, yeşil tarife ve dağıtım bedelinin kilovatsaat fiyatı,  alçak gerilim, orta gerilim, tek terimli, çift terimli olmasına, sanayi,  ticarethane, mesken, tarımsal sulama ve aydınlatmada kullanılmasına göre 79,25  ile 91,46 kuruş arasında farklılık gösterecek.

İletim sistemi kullanıcılarının vergi, fon ve pay hariç kilovatsaat  başına yeşil enerji bedeli 69,97 kuruş olarak belirlendi. Görevli tedarik  şirketinden enerji alan tüketicilerin yeşil enerji bedeli de dağıtım bedeli hariç  69,97 kuruş olarak hesaplandı.




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