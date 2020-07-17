Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

EPİAŞ`ın net karı arttı

17.07.2020 11:28

Son güncelleme : 17.07.2020 11:29
Türkiye`nin enerji borsası Enerji Piyasaları İşletme AŞ`nin (EPİAŞ) net karı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 12,3 artarak 52 milyon 755 bin 334 liraya yükseldi.



AA

EPİAŞ tarafından yayımlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, 2018'de  46 milyon 994 bin 993 lira net kar elde eden şirket, geçen yıl net satışlarını  yüzde 37,8 artırdı.

Şirketin net satışları, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan gelir  tablosuna göre, 2019'da 87 milyar 981 milyon 361 bin 437 liraya, piyasa işlemleri  dahil aktif toplamı da yüzde 32,2 artışla 4 milyar 565 milyon 958 bin 341 liraya  ulaştı.

Bu dönemde EPİAŞ'ın öz kaynakları yüzde 25,4 artışla 211 milyon 377  bin 613 lira, net karı ise yüzde 12,3 artışla 52 milyon 755 bin 334 lira olarak  kayıtlara geçti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:14118.795
Değişim :  -0,01% |  -12,12
Açılış :  118.865  
Önceki Kapanış :  118.808  
En Yüksek
118.916 En Düşük
118.361
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 15,51 4.776.425 % 10,00  
KENT 1.373,10 16.976.608 % 10,00  
MERIT 30,80 99.546 % 10,00  
BFREN 551,40 5.964.987 % 9,99  
PKENT 405,00 728.595 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5767 8,6197 % -0,09  
Frank 7,2286 7,2722 % 0,10  
Riyal 1,8234 1,8325 % 0,02  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.801 1.801 3,55  
Altın Gr. 397 397 0,62  
Cumhuriyet 2.581 2.604 4,80  
Tam 2.658 2.672 4,90  
Yarım 1.290 1.307 2,40  
Çeyrek 647 654 1,20  
Gümüş.Ons 19,05 19,08 -0,10  
Gümüş Gr. 4,20 4,21 -0,02  
B. Petrol 43,05 43,05 -0,30  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru