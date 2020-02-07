Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca genel kurula sunulan faaliyet raporlarının hazırlanma dönemi ile içeriğinde yer alması gereken unsurlar belirlendi.
Esnaf ve sanatkar meslek kuruluşlarının faaliyet raporlarına düzenleme
07.02.2020 09:21
Son güncelleme : 07.02.2020 09:21
AA
Ticaret Bakanlığının, "Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, yönetim kurulu faaliyet raporu, olağan genel kurulun yapıldığı yılın 1 Ocak günüyle bir sonraki olağan genel kurulun yapılacağı tarihten önceki yılın 31 Aralık günü arasındaki 4 yıllık dönemi kapsayacak şekilde her yıl için müstakilen hazırlanacak ve genel kurula birleştirilerek sunulacak.
Raporda, yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı ifadelere yer verilemeyecek. Rapor, genel kurul toplantısından 15 gün önce Esnaf ve Sanatkar Bilgi Sistemi (ESBİS) üzerinden üyelerin bilgisine sunulacak ve ayrıca meslek kuruluşunun merkezinde incelemeye açık tutulacak.
Faaliyet raporu, kuruluşun üye sayısı, iletişim bilgileri, faaliyetleri ile mali durum ve muhasebe işlemlerine ilişkin bilgilerin aralarında bulunduğu çeşitli konu ve bölümleri içerecek.
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