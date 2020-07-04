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Esnafa sağlanan kredi desteği 17 milyar lirayı aştı

04.07.2020 11:31

Son güncelleme : 04.07.2020 11:31
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının ekonomik etkileriyle mücadele edilmesine yönelik Halkbank tarafından sunulan "Esnaf Destek Paketi" çerçevesinde sağlanan işletme kredisinden 700 bin esnafın yararlandığını belirterek, kullandırılan kredi tutarının 17,2 milyar liraya ulaştığını bildirdi.



AA

Pekcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ticari faaliyetleri Kovid-19  salgınının olumsuz etkilerinden korumak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi kapsamında önemli  destekler sağlandığını anımsattı.

Bu çerçevede esnaf ve sanatkarlara yönelik Halkbank tarafından sunulan  "Esnaf Destek Paketi"ne değinen Pekcan, "Yıllık yüzde 4,5 faiz oranlı, 36 aya  kadar vadeli, 6 aya kadar ödemesiz Halkbank kredilerinden yararlanan 700 bin  esnafımız 17,2 milyar lira kredi kullandı. Bunun 4 milyar lirası Türkiye Esnaf ve  Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB)  kanalıyla garanti edildi, 13,2 milyar lirası da doğrudan Halkbank tarafından  kredilendirildi." diye konuştu.

Pekcan, 25 bin liraya kadar limitli, 3 aya kadar ödemesiz 12 aya kadar  vadeli olarak düzenlenen "Paraf Esnaf Kart" desteğinden de 530 bin esnafın  yararlandığını ve 10 milyar lira tutarında limit tahsis edildiğini kaydetti.

ESNAFIN 3,5 MİLYAR LİRALIK KREDİ ÖDEMESİ ERTELENDİ

Gelen talepler doğrultusunda esnafın mart, nisan, mayıs aylarına ait  kredi ödemelerinde faizsiz 3 ay erteleme sağlandığını hatırlatan Pekcan, "Bu  kapsamda 3,5 milyar liralık öteleme gerçekleştirdik." dedi.

Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman esnafın yanında  olduğunu vurgulayarak, devletin imkanları ölçüsünde esnafın taleplerinin  dinleneceğini ve birlikte sorunlara çözüm bulacaklarına dikkati çekti.

Kovid-19 salgını sürecinde video konferans yöntemiyle istişare  toplantılarını sürdürdüklerine işaret eden Pekcan, esnaf ve sanatkar odaları,  birlikleri ile görüşmeler yaptıklarını, taleplerini, önerilerini, şikayetlerini  dinlediklerini belirtti.

Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak esnafın taleplerinin takipçisi  olduklarını ifade ederek, Bakanlığın görev alanındaki konulara çözüm üretmeye  çalıştıklarını, diğer Bakanlıkların görev alanındaki konuları ise ilgili  Bakanlıklara ileterek takip ettiklerini bildirdi.




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