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Euro, dolar karşısında 21 ayın en yükseğinde

22.07.2020 14:12

Son güncelleme : 22.07.2020 14:33
Euro Bölgesi`nin tek parası euro, Avrupa Birliği`nin (AB) Covid-19 krizi etkilerine karşı 750 milyar euroluk bir destek paketinin hazırlanmasına ilişkin anlaşmasının verdiği iyimserlikle 1.15845 dolar ile 2018 Ekim`den bu yana dolar karşısında en yüksek düzeye yükseldi.



DHA

Küresel döviz piyasalarında euro yüzde 0.41 artışla 1.15752 dolara ve sterlin karşısında da yüzde 0.94 artışla 0.91251 düzeyine yükseldi.

AB'nin üst düzey yetkilileri anlaşmanın AB'nin geleceğine ilişkin kuşkuları gidermek için önemli olduğuna dikkat çektiler.

AB üyesi ülkelerin liderleri art arda dört gün süren zorlu zirvede Covid-19 pandemisinden etkilenen ekonomileri için 750 milyar euro büyüklükte canlandırma planı üzerinde anlaştılar. Paketin 360 milyar euroluk bölümü kredi biçiminde, 390 milyar euroluk bölümü de hibe biçiminde dağıtılacak.




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