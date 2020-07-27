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Euro, dolar karşısında 23 ayın zirvesinde

27.07.2020 16:25

Son güncelleme : 27.07.2020 16:34
Asya`da yeni Covid-19 dalgasının yükseldiğine ilişkin gelişmelerle Avrupa Birliği`nin ortak para birimi euro, dolar karşısında 23 ayın en yüksek düzeyine yükseldi.



DHA

Ekonomide yeni kısıtlamaların gelebileceğine ilişkin beklentiler ve ortaya çıkan belirsizliklerin etkisiyle güvenli liman altın, gümüş gibi değerli metallere yönelik talep önemli ölçüde arttı.

Euro, dolar karşısında 1.17640 düzeyine kadar yükseldi ve ABD para birimi karşısındaki bir aylık kazancını yüzde 4.71 düzeyine yükseltti.




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Tam 2.879 2.899 103,80  
Yarım 1.397 1.415 47,60  
Çeyrek 701 708 23,80  
Gümüş.Ons 24,16 24,19 1,41  
Gümüş Gr. 5,34 5,35 0,33  
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