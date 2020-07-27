Asya`da yeni Covid-19 dalgasının yükseldiğine ilişkin gelişmelerle Avrupa Birliği`nin ortak para birimi euro, dolar karşısında 23 ayın en yüksek düzeyine yükseldi.
Euro, dolar karşısında 23 ayın zirvesinde
27.07.2020 16:25
Son güncelleme : 27.07.2020 16:34
DHA
Ekonomide yeni kısıtlamaların gelebileceğine ilişkin beklentiler ve ortaya çıkan belirsizliklerin etkisiyle güvenli liman altın, gümüş gibi değerli metallere yönelik talep önemli ölçüde arttı.
Euro, dolar
karşısında 1.17640 düzeyine kadar yükseldi ve ABD para
birimi karşısındaki bir aylık kazancını yüzde 4.71 düzeyine yükseltti.
16:191.198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,52
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
16:196,8608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0128
|Açılış
|: 6,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8689
En Düşük
6,8322
16:198,0553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0727
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0618
En Düşük
7,9455
16:19426,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 7,67
|Açılış
|: 426,51
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,47
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|6,49
|17.797.119
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,73
|21.680.998
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,86
|31.988.346
|% 10,00
|
|KENT
|2.432,30
|14.091.641
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,48
|18.902.804
|% 10,00
|
|ITTFH
|4,01
|374.077.753
|% -9,48
|
|EKIZ
|8,32
|1.128.600
|% -8,87
|
|EGCEY
|1,07
|584.126
|% -7,76
|
|UFUK
|6,90
|302.928
|% -7,26
|
|BMELK
|6,99
|51.154
|% -6,80
|
|ASELS
|36,16
|1.314.645.460
|% 3,08
|
|IHLGM
|1,85
|799.487.227
|% 4,52
|
|EKGYO
|2,32
|789.468.704
|% -0,43
|
|SISE
|6,36
|582.638.520
|% -1,55
|
|GARAN
|7,81
|561.229.387
|% -1,26
|
|IHLGM
|1,85
|799.487.227
|% 4,52
|
|EKGYO
|2,32
|789.468.704
|% -0,43
|
|IHLAS
|1,00
|249.892.397
|% 9,89
|
|SISE
|6,36
|582.638.520
|% -1,55
|
|KRDMD
|3,16
|283.936.805
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7843
|8,8283
|% 0,56
|
|Frank
|7,3993
|7,4438
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8218
|1,8309
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|32,37
|
|Altın Gr.
|427
|427
|8,08
|
|Cumhuriyet
|2.795
|2.818
|94,80
|
|Tam
|2.879
|2.899
|103,80
|
|Yarım
|1.397
|1.415
|47,60
|
|Çeyrek
|701
|708
|23,80
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|1,41
|
|Gümüş Gr.
|5,34
|5,35
|0,33
|
|B. Petrol
|43,51
|43,51
|-0,27
|