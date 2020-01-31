Euro Bölgesi`nde ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 1,4`e çıktı.
Euro Bölgesi`nde enflasyon yükseldi
31.01.2020 13:43
Son güncelleme : 31.01.2020 13:43
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro
Bölgesi'nin ocak ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayınladı.
Buna göre, Euro Bölgesi'nde aralık ayında yüzde 1,3 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 1,4'e yükseldi.
Euro Bölgesi'nde ocak ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 2,2 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 1,8 ile enerji, yüzde 1,5 ile hizmetler ve yüzde 0,5 ile de enerji dışı sanayi ürünleri izledi.
Öte yandan, Euro Bölgesi'nde para
politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.
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|RYSAS
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|10.355.945
|% 20,00
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|RYGYO
|6,49
|3.762.116
|% 19,96
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|HUBVC
|30,80
|15.885.430
|% 19,94
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|TKNSA
|8,44
|13.362.514
|% 19,89
|
|NATEN
|18,31
|16.003.383
|% 17,37
|
|QNBFB
|40,94
|759.028
|% -14,99
|
|BURVA
|12,30
|362.368
|% -14,88
|
|OSMEN
|5,85
|47.619
|% -9,86
|
|PINSU
|3,09
|32.225.851
|% -8,85
|
|QNBFL
|100,00
|669.600
|% -8,84
|
|SISE
|5,57
|1.950.282.266
|% 12,30
|
|THYAO
|13,75
|819.928.047
|% -0,58
|
|SODA
|6,81
|806.151.669
|% 5,09
|
|TRKCM
|3,86
|437.727.019
|% 14,88
|
|ASELS
|23,64
|375.459.053
|% -0,08
|
|SISE
|5,57
|1.950.282.266
|% 12,30
|
|SODA
|6,81
|806.151.669
|% 5,09
|
|TRKCM
|3,86
|437.727.019
|% 14,88
|
|KRDMD
|2,85
|299.622.417
|% 1,42
|
|ODAS
|2,03
|158.411.585
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8262
|7,8654
|% 0,33
|
|Frank
|6,1474
|6,1845
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5900
|1,5980
|% 0,14
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.581
|1.581
|3,81
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|Altın Gr.
|304
|304
|1,01
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|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|0,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|2,25
|
|Yarım
|967
|992
|1,08
|
|Çeyrek
|485
|496
|0,54
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|Gümüş.Ons
|17,87
|17,92
|0,02
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|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,00
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|B. Petrol
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