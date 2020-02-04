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Euro Bölgesi`nde ÜFE değişmedi

04.02.2020 14:01

Son güncelleme : 04.02.2020 14:01
Euro Bölgesi`nde Üretici Fiyat Endeksi, geçen yılın aralık ayında sabit kaldı.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2019 aralık ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, aralıkta kasım ayına kıyasla değişmezken 2018'in aralık ayına göre ise yüzde 0,7 düştü. AB'de ÜFE, aralıkta bir önceki aya kıyasla sabit kalırken, 2018'in  aynı dönemine göre yüzde 0,4 geriledi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, aralıkta önceki aya kıyasla en fazla yüzde 0,5 ile Hollanda ve Romanya'da yükseldi.

ÜFE'de en fazla düşüş ise yüzde 1,3 ile Estonya, yüzde 1 ile Portekiz ve yüzde 0,7 ile Finlandiya'da ölçüldü.




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