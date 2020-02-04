Euro Bölgesi`nde Üretici Fiyat Endeksi, geçen yılın aralık ayında sabit kaldı.
Euro Bölgesi`nde ÜFE değişmedi
04.02.2020 14:01
Son güncelleme : 04.02.2020 14:01
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro
Bölgesi'nin 2019 aralık ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, aralıkta kasım ayına kıyasla değişmezken 2018'in aralık ayına göre ise yüzde 0,7 düştü. AB'de ÜFE, aralıkta bir önceki aya kıyasla sabit kalırken, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,4 geriledi.
AB ülkeleri arasında ÜFE, aralıkta önceki aya kıyasla en fazla yüzde 0,5 ile Hollanda ve Romanya'da yükseldi.
ÜFE'de en fazla düşüş ise yüzde 1,3 ile Estonya, yüzde 1 ile Portekiz ve yüzde 0,7 ile Finlandiya'da ölçüldü.
13:46120.763
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 1.520,69
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.877
En Düşük
120.159
13:465,9794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0059
|Açılış
|: 5,9760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
13:466,6118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0081
|Açılış
|: 6,6010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
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6,6241
En Düşük
6,5928
13:46301,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -1,74
|Açılış
|: 301,70
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
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304,00
En Düşük
300,56
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,73
|170.027.753
|% 16,11
|
|CELHA
|11,51
|15.929.713
|% 15,56
|
|DOKTA
|88,55
|26.517.322
|% 15,00
|
|DITAS
|12,97
|19.414.843
|% 13,18
|
|DESPC
|6,69
|11.658.132
|% 13,01
|
|ESCOM
|2,70
|1.010.165
|% -11,48
|
|BEYAZ
|3,90
|2.033.093
|% -5,80
|
|NATEN
|19,05
|2.531.494
|% -5,60
|
|SODSN
|13,90
|102.096
|% -3,47
|
|PKENT
|196,50
|320.722
|% -3,15
|
|THYAO
|14,17
|734.001.273
|% 2,38
|
|PETKM
|4,20
|620.795.195
|% 2,19
|
|HALKB
|7,32
|475.446.046
|% 6,40
|
|SISE
|5,60
|320.531.310
|% 0,36
|
|ASELS
|23,90
|295.369.287
|% 2,22
|
|PETKM
|4,20
|620.795.195
|% 2,19
|
|HLGYO
|1,73
|170.027.753
|% 16,11
|
|ISGYO
|1,90
|179.406.096
|% 2,15
|
|KRDMD
|2,89
|267.563.771
|% 2,48
|
|ODAS
|2,19
|160.495.951
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7484
|7,7873
|% -0,04
|
|Frank
|6,1453
|6,1823
|% -0,38
|
|Riyal
|1,5881
|1,5960
|% -0,15
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.570
|1.571
|-5,84
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|Altın Gr.
|302
|302
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|1.993
|2.023
|-17,00
|
|Tam
|1.989
|2.039
|-12,61
|
|Yarım
|961
|986
|-6,10
|
|Çeyrek
|482
|493
|-3,05
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|Gümüş.Ons
|17,73
|17,76
|0,08
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|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
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|B. Petrol
|54,88
|54,88
|0,43
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