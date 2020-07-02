Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Euro Bölgesi`nde ÜFE mayısta düştü

02.07.2020 13:16

Son güncelleme : 02.07.2020 13:16
Euro Bölgesi`nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde uygulandığı mayıs ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 geriledi.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro  Bölgesi'nin mayıs ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, mayısta nisan ayına kıyasla  yüzde 0,6 azaldı. ÜFE, 2019'un mayıs ayına göre de yüzde 5 geriledi.

AB'de ise ÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5, 2019'un aynı  dönemine göre de yüzde 4,6 düştü.

AB ülkeleri arasında ÜFE, mayısta önceki aya kıyasla en fazla yüzde  4,6 ile Belçika'da, yüzde 1,7 ile Slovakya'da ve yüzde 1,3 ile Litvanya'da  geriledi.

ÜFE'de en fazla artış ise yüzde 1,2 ile Yunanistan, yüzde 0,7 ile  Estonya ve yüzde 0,4 ile de Çekya'da ölçüldü.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:00116.514
Değişim :  1,04% |  1.198,88
Açılış :  115.844  
Önceki Kapanış :  115.315  
En Yüksek
116.807 En Düşük
115.746
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRGYO 2,20 78.942.498 % 10,00  
KENT 621,60 3.071.391 % 10,00  
NIBAS 11,57 9.488.216 % 9,98  
CMBTN 72,80 17.014.396 % 9,97  
ULUUN 10,27 53.482.324 % 9,96  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5546 8,5975 % 0,44  
Frank 7,2371 7,2807 % 0,34  
Riyal 1,8221 1,8313 % 0,09  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.774 3,44  
Altın Gr. 391 391 0,70  
Cumhuriyet 2.591 2.630 8,00  
Tam 2.604 2.616 2,90  
Yarım 1.265 1.280 1,40  
Çeyrek 633 641 0,70  
Gümüş.Ons 17,95 17,99 -0,04  
Gümüş Gr. 3,95 3,96 -0,02  
B. Petrol 42,33 42,33 0,30  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru