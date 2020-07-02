Euro Bölgesi`nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde uygulandığı mayıs ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 geriledi.
Euro Bölgesi`nde ÜFE mayısta düştü
02.07.2020 13:16
Son güncelleme : 02.07.2020 13:16
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayı ÜFE verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro
Bölgesi'nde ÜFE, mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 0,6 azaldı. ÜFE, 2019'un mayıs ayına göre de yüzde 5 geriledi.
AB'de ise ÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 4,6 düştü.
AB ülkeleri arasında ÜFE, mayısta önceki aya kıyasla en fazla yüzde 4,6 ile Belçika'da, yüzde 1,7 ile Slovakya'da ve yüzde 1,3 ile Litvanya'da geriledi.
ÜFE'de en fazla artış ise yüzde 1,2 ile Yunanistan, yüzde 0,7 ile Estonya ve yüzde 0,4 ile de Çekya'da ölçüldü.
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