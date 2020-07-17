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Euro Bölgesi`nde yıllık enflasyon belli oldu

17.07.2020 13:14

Son güncelleme : 17.07.2020 13:14
Euro Bölgesi`nde yıllık enflasyon, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği haziran ayında yüzde 0,3`e yükseldi.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin haziran ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde mayısta yüzde 0,1 olan yıllık enflasyon,  haziranda yüzde 0,3'e çıktı. AB'de ise mayısta yüzde 0,6 olan yıllık enflasyon,  haziranda yüzde 0,8 olarak ölçüldü.

AB üyesi ülkeler arasında haziranda en yüksek enflasyon yüzde 3,8 ile  Polonya'da, yüzde 3,4 ile Çekya'da ve yüzde 2,9 ile Macaristan'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde eksi 2,2 ile Güney  Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY),  yüzde eksi 1,9 ile Yunanistan’da ve yüzde eksi  1,6 ile Estonya’da belirlendi.

Enflasyon oranı, haziran ayında Almanya'da yüzde 0,8, Fransa'da yüzde  0,2, İtalya'da yüzde eksi 0,4 ve İspanya'da yüzde eksi 0,3 oldu.

Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa  Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen  altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.




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